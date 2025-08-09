أول تعليق من إينيغو مارتينيز بعد الانتقال إلى النصر السعودي

حرص إينيغو مارتينيز، نجم برشلونة، على توجيه رسالة وداع إلى جماهير النادي الكتالوني، بعدما قرر الرحيل عن بطل الدوري الإسباني؛ إذ سينتقل إلى الدوري السعودي في الميركاتو الصيفي الحالي.

كانت تقارير صحفية قد فجرت مفاجأة، بإعلان رحيل إينيغو مارتينيز عن صفوف برشلونة؛ إذ سينضم إلى النصر السعودي، ليلعب بجوار الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد "العالمي".

وجاءت هذه الأنباء بمثابة الصدمة لجماهير برشلونة، حيث يُعد إينيغو مارتينيز عنصرا أساسيا بالنسبة لهم في صفوف الفريق، خاصة بعد أدائه المميز الموسم الماضي تحت قيادة هانزي فليك.

وظهر مارتينيز في الصالة الخاصة بمطار برشلونة، أمس، قبل صعوده إلى طائرته المتجهة إلى البرتغال، حيث يتواجد معسكر النصر.

وقال إينيغو مارتينيز في تصريحات لصحيفة "سبورت": "كانت أياما حافلة ورائعة، كان وداع زملائي في الفريق أمرا رائعا، أتمنى لهم كل التوفيق".

وعن جماهير برشلونة، قال مارتينيز: "لا يسعني سوى أن أشكرهم على هذين العامين الرائعين بكل ما تحمله الكلمة من معنى".

ومن المقرر أن يحل مارتينيز في قائمة النصر محل مواطنه إيمريك لابورت، الذي يُتوقع انتقاله إلى أتلتيك بيلباو بنسبة كبيرة.

تأتي هذه الصفقة كجزء من استراتيجية النصر لتقوية صفوفه؛ ما يجعل مارتينيز إضافة قوية ومميزة للفريق في الموسم المقبل.

وبحسب ما ذكرته التقارير فإن النصر اتفق مع مارتينيز على ضمه لمدة موسم واحد مع أفضلية التجديد.

وأوضحت أن وكيل اللاعب كان يرغب في عقد لمدة موسمين قبل الموافقة على التوقيع لموسم واحد مع أفضلية التجديد لموسم آخر.

وأشارت التقارير ذاتها إلى أن مارتينيز سيحصل على راتب ما بين 8 إلى 10 ملايين يورو.

وانضم إينيغو إلى الفريق الكتالوني في صيف 2023 في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع أتلتيك بلباو.

وقتها وقع برشلونة مع اللاعب الإسباني على عقد يستمر حتى صيف عام 2025، ثم مدده لعام آخر في مارس الماضي، قبل الرحيل المفاجئ.

وشارك مارتينيز مع برشلونة في 58 مباراة بمختلف المسابقات على مدار الموسمين الأخيرين، وسجل 3 أهداف.