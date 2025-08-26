ضربة موجعة للأهلي وبيراميدز.. 4 مكاسب خرافية حققها الزمالك بالفوز على فاركو

لم يكن فوز الزمالك على حساب فاركو بهدف دون رد، مساء الثلاثاء، مجرد انتصار عادي للفريق الأبيض في الدوري المصري بل كان أكبر من مجرد الحصول على 3 نقاط.

تفوق الزمالك بهدف سجله الأنغولي شيكو بانزا، واعتلى صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط، مستفيداً من تعثر المصري البورسعيدي بتعادله مع حرس الحدود بنتيجة 1-1 في نفس التوقيت.

ويستعرض "إرم نيوز" بعض المكاسب المهمة التي حققها الزمالك بعد فوزه على فاركو في الجولة الرابعة للدوري المصري.

اعتلاء الصدارة

المكسب الأهم في فوز الزمالك على فاركو يتمثل في اعتلاء صدارة الترتيب برصيد 10 نقاط، وبفارق نقطتين عن أقرب منافسيه المصري وبتروجت.

وتحمل صدارة الزمالك، في وقت مبكر من عمر الدوري المصري، رسالة مهمة لمنافسي القلعة البيضاء بأن الفريق يستهدف التتويج باللقب الغائب في آخر 3 مواسم.

ونجح الزمالك في اقتناص 3 انتصارات على حساب سيراميكا كليوباترا بثنائية دون رد ومودرن سبورت بنتيجة 2-1 وفاركو بنتيجة 1-0، بينما تعادل دون أهداف مع "المقاولون العرب".

الضغط على الأهلي وبيراميدز

المكسب المهم أيضاً للزمالك بالفوز على فاركو يتمثل في الضغط الهائل على منافسيه الأبرز الأهلي وبيراميدز.

حصد الأهلي 5 نقاط في 3 جولات بعد حصوله على راحة في الجولة الماضية وفقاً لنظام البطولة، كما أن بيراميدز حصد نفس الرصيد، ولكن في 4 جولات.

وتعثر الأهلي في الجولة الرابعة بالتعادل مع غزل المحلة دون أهداف، كما تلقى بيراميدز الهزيمة الأولى على يد مودرن سبورت.

فوز الزمالك يزيد الضغوط على الأهلي وبيراميدز، خاصة أن الفريقين سيتقابلان في مواجهة مرتقبة، يوم السبت المقبل، في الجولة الخامسة قبل التوقف الدولي.

استقرار مبكر

الزمالك قدم بداية جيدة في مشواره بالدوري المصري هذا الموسم، ولكن الصدارة تعني استقراراً مبكراً للفريق الأبيض.

هذا الاستقرار يحتاجه الزمالك، خاصة مع التغييرات الخاصة بنظام إدارة كرة القدم، وإسناد المهمة للمدير الرياضي جون إدوارد في الموسم الحالي.

صدارة الدوري مع تحقيق الفوز الثاني على التوالي لأول مرة هذا الموسم تجعل مشروع الزمالك أكثر استقراراً في بداية موسم مليء بالتحديات.

الثقة في المدرب والصفقات

النقطة الأخيرة التي اكتسبها الزمالك بهذا الفوز تتمثل في ارتفاع رصيد الثقة في المدرب البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني، وصفقات الفريق الجديدة.

اعتمد الزمالك، في الموسم الحالي، على مدرب جديد لم يخض أي تجارب سابقة في الدوري المصري، وبالتالي فالصدارة المبكرة تثبت أقدام فيريرا مع الفارس الأبيض.

ومع تعاقد الزمالك مع عدة لاعبين لتدعيم صفوفه كان مهماً أن يحقق الفريق الانتصارات ويعتلي الصدارة ليحصل لاعبوه الجدد على الثقة اللازمة، خاصة مع إحراز الأنغولي شيكو بانزا هدف الفوز أمام فاركو وهو إحدى الصفقات الجديدة.

نفس الأمر للاعب البرازيلي خوان ألفينا الذي سجل وصنع في المباراة السابقة ضد مودرن سبورت.