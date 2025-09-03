أزمة السوبر السعودي تطيح بمسؤول كبير في اتحاد الكرة

استمرت تداعيات أزمة كأس السوبر السعودي (2024 ـ 2025) لتسفر اليوم الأربعاء عن تطورات مفاجئة بإقالة الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم رسميا من منصبه.

وأعلن الإتحاد السعودي لكرة القدم في بيان رسمي نشره على حسابه على منصة "إكس" تنحية إبراهيم القائم من منصبه أمينا عاما وذلك بعد أسبوعين من اندلاع قضية كأس السوبر التي انطلقت عندما أعلن نادي الهلال انسحابه من خوض المسابقة بسبب جدول المباريات المزدحم.

وقررت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي تشريك نادي الأهلي في المسابقة بمنحه مقعد الهلال في نصف النهائي، حيث واجه القادسية وحقق الفوز (5 ـ 1) قبل أن يواصل طريقه بثبات ويحقق اللقب بعد الفوز على النصر بقيادة كريستيانو رونالدو بركلات الترجيح (5 ـ 3) بعد نهاية المباراة بالتعادل (2 ـ 2).

أخبار ذات علاقة لماذا لا يمكن للنصر الاحتجاج على مشاركة الأهلي في السوبر السعودي؟ (فيديو)

وجاءت إقالة الأمين العام إبراهيم القاسم ضمن القرارات التنظيمية والإدارية التي أقرّها مجلس إدارة الاتحاد خلال اجتماع عُقد اليوم الأربعاء.

وأوضح الاتحاد السعودي للعبة أن هذه القرارات جاءت بتوجيه من الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، بهدف معالجة الجوانب التنظيمية المرتبطة باللوائح الخاصة ببطولة كأس السوبر السعودي، والحفاظ على حقوق جميع الأطراف.

وأعلن الاتحاد في الاجتماع ذاته تعيين سمير المحمادي أميناً عاماً جديداً، مع تكليفه بالإشراف المباشر على الإدارة العامة للرقابة على الحوكمة لضمان استمرارية العمل المؤسسي بكفاءة عالية.

كما أعلن الاتحاد استحداث منصب جديد تحت مسمى "أمين سر اللجان القضائية"، لدعم وتطوير عمل اللجان.

وسيتولى أمير سر اللجان القضائية مهمة التنسيق بين اللجان ورفع التقارير الدورية إلى الإدارة العامة للحوكمة، بما يضمن استقلالية أعمالها.

أخبار ذات علاقة القادسية يجب أن يلعب نهائي السوبر.. رئيس النصر السابق يفجر مفاجأة (صورة)

وكانت لجنة الاستئناف قد ألغت قرار لجنة الانضباط والأخلاق الصادر بحق نادي الهلال، وذلك بعد نظرها في الاستئناف الذي تقدّم به النادي، لكنها في الوقت نفسه اتخذت قرارات مفاجئة ضد الهلال.

وقررت لجنة الاستئناف اعتبار الهلال خاسراً أمام القادسية بنتيجة 3-0، وحرمانه من استكمال بقية مباريات كأس السوبر السعودي للموسم الرياضي 2026-2025.

أخبار ذات علاقة ما تاريخ الأهلي والنصر في كأس السوبر السعودي؟

وكان الأهلي السعودي توج باللقب للمرة الثانية في تاريخه بفوزه على النصر بركلات الترجيح، وهو اللقب الثاني لفريق الأهلي في موسم 2024 ـ 2025 بعد دوري أبطال آسيا للنخبة.