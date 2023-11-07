ريال مدريد يجدد عقد كامافينغا

وقال ريال مدريد في بيان رسمي: "اتفق ريال مدريد وكامافينغا على تمديد عقد اللاعب، الذي يظل مرتبطًا بالنادي حتى 30 يونيو 2029".

كان كامافينغا قد وصل إلى ريال مدريد في عام 2021، بعمر 18 عامًا فقط، وفاز في أول موسمين له بـ 6 ألقاب هي دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي والدوري وكأس الملك والسوبرالإسباني وكأس ملك إسبانيا.