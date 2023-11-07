ريال مدريد يجدد عقد كامافينغا
أعلن نادي ريال مدريد في بيان رسمي تجديد عقد لاعب خط الوسط الفرنسي الشاب إدواردو كامافينغا في إطار خطة الإدارة لمنح الفريق الاستقرار لسنوات مقبلة.
وكشف ريال مدريد في بيان رسمي أن النجم الفرنسي وقع عقدا حتى 2029.
كان ريال مدريد قد أعلن قبل أيام قليلة تجديد عقد نجميه رودريغو وفينيسيوس جونيور وهما مع كامافينغا من قوام الفريق الأساسي.
وقال ريال مدريد في بيان رسمي: "اتفق ريال مدريد وكامافينغا على تمديد عقد اللاعب، الذي يظل مرتبطًا بالنادي حتى 30 يونيو 2029".
كان كامافينغا قد وصل إلى ريال مدريد في عام 2021، بعمر 18 عامًا فقط، وفاز في أول موسمين له بـ 6 ألقاب هي دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي والدوري وكأس الملك والسوبرالإسباني وكأس ملك إسبانيا.
وبعمر 20 عامًا فقط خاض كامافينغا 114 مباراة دفاعًا عن قميص ريال مدريد، كما تم ترشيحه لجائزة الفتى الذهبي في عامي 2021 و2022، ولجائزة كوبا في عامي 2022 و2023.