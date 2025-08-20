ليس قوة المصري فقط.. 4 أسباب لسقوط بيراميدز للمرة الثانية

سقط فريق بيراميدز في فخ التعادل للمباراة الثانية خلال 3 جولات فقط بالدوري المصري.

وافتتح بيراميدز مشواره بالدوري المصري بالتعادل مع مضيفه وادي دجلة دون أهداف ثم فاز على الإسماعيلي بهدف دون رد قبل التعادل مع المصري البورسعيدي بنتيجة 2-2.

وحصد الفريق السماوي 5 نقاط من أصل 9 محتلاً المركز الثاني بفارق نقطتين عن المصري متصدر الترتيب.

ويستعرض "إرم نيوز" أسباب سقوط بيراميدز للمرة الثانية في الدوري المصري.

قوة المصري

يعيش المصري البورسعيدي موسماً مختلفاً تحت قيادة المدرب التونسي نبيل الكوكي بعد أن أظهر الأخير بصماته سريعاً على أداء فريقه.

ويتسم أداء المصري تحت قيادة الكوكي بالجماعية بخلاف التركيز على تدعيم الصفوف بعناصر مؤثرة تحديداً عمر الساعي المعار من الأهلي والجزائري منذر طمين مهاجم الرياضي القسنطيني.

وقدم المصري أفضل بداية له بالدوري منذ موسم 2017 – 2018 بعدما حقق فوزين متتاليين.

رحيل إبراهيم عادل

دفع بيراميدز ثمن رحيل اللاعب إبراهيم عادل نجم الفريق إلى الجزيرة الإماراتي في الانتقالات الصيفية.

وترك رحيل إبراهيم عادل تأثيراً سلبياً وهو الأمر الذي ألقى بظلاله على قدرات بيراميدز الهجومية خاصة أن الجناح الأيسر الموهوب يملك القدرة على التسديد والمراوغة.

ورغم أن البرازيلي إيفرتون سجل هدفاً في لقاء المصري إلا أن الوافد الجديد لم يظهر بصماته بعد في صفوف بيراميدز.

خسارة الدوري

ربما عانى بيراميدز أيضاً آثار خسارة لقب الدوري المصري في الموسم الماضي لصالح منافسه الأهلي بعد قرار رابطة الأندية بإلغاء عقوبة خصم الثلاث نقاط بعد انسحابه أمام الزمالك يوم 11 مارس الماضي.

وتركت هذه الأزمة انطباعاً لدى بيراميدز بأن التتويج بلقب الدوري لن يكون سهلاً لحسابات خارج أرض الملعب مثلما حدث في أزمة الأهلي وهو ما قد يكون سبباً في بداية الفريق الباهتة.

أخبار ذات علاقة صدمة الموسم.. قناة الأهلي تكشف تحركات سحب لقب الدوري

أداء دفاعي متواضع

دفع بيراميدز ثمن الأداء الدفاعي المتواضع في مباراة المصري تحديداً بدليل هدف عمر الساعي الذي جاء من سلسلة أخطاء فردية في التمركز والضغط.

أخبار ذات علاقة صدمة قوية لبيراميدز قبل مواجهة الأهلي

ولم يدعم بيراميدز خط دفاعه بأي صفقة في الانتقالات الأخيرة مع تقدم عمر اللاعب علي جبر وأيضاً محمد حمدي وأحمد سامي.