فوارق ضئيلة جدا.. تسريب خطير للفائز بالكرة الذهبية (صورة)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة مسرّبة يُزعم أنها تكشف النتائج النهائية لجائزة الكرة الذهبية 2025، التي ستقام مساء اليوم الاثنين، لكن الجماهير لاحظت بعض الأخطاء الفادحة في ما يسمى بالترتيب النهائي.

وسيُعلن رسميًّا عن الفائز بالكرة الذهبية 2025 في باريس على مسرح "شاتليه"، حيث يُعتبر عثمان ديمبيلي، نجم باريس سان جيرمان، ولامين يامال، لاعب برشلونة، أبرز المرشحين لنيل الجائزة الفردية الأهم في كرة القدم.

ويُرجّح كثيرون أن يتفوق ديمبيلي بعد أن سجل 35 هدفًا وقدّم 16 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات الموسم الماضي، إضافة إلى بضع جوائز فردية، من بينها جائزة أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا.

أما يامال، فقد سجل 21 هدفًا وصنع 26 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات خلال موسم 2024-25، محققًا مع برشلونة الثلاثية (الدوري الإسباني، كأس الملك، وكأس السوبر الإسباني).

وبحسب صحيفة "لو باريزيان"، سيُعرف الجميع بالنتائج مباشرة، بما في ذلك نجم برشلونة السابق وميلان، رونالدينيو، الذي سيقدّم الجائزة في مسرح تياتر دو شاتليه في باريس.

لكن ذلك لم يمنع تسريبًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث نشر الصحفي الأرجنتيني بابلو غيرالت صورة لما يُزعم أنها النتائج النهائية مع التعليق: "تم تسريب قائمة الكرة الذهبية 2025 المزعومة. لامين يامال سيكون الفائز، ديمبيلي في المركز الثاني، وفيتينيا ثالثًا. ما رأيكم؟".

غيرالت، الذي يملك أكثر من مليون متابع على منصة "إكس"، أثار جدلًا واسعًا بهذا المنشور، لكن الجماهير لاحظت خطأين واضحين في التهجئة؛ هما: اسم كيليان مبابي مكتوب بشكل خاطئ، وكذلك الاسم الكامل المسجل لإنتر ميلان، إنترناسيونالي.

وبحسب الورقة المسربة، وغير المعروف حقيقتها، حتى الآن، فإن فوارق التصويب النهائي جاءت ضئيلة بين يامال، الذي حصل على (805 نقاط) وديمبيلي (800 نقطة)، وجاء فيتينيا في المركز الثالث، والبرازيلي رافينيا رابعًا، والدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، في المركز الخامس بـ(400 نقطة).

وتم ترشيح 9 لاعبين من فريق باريس سان جيرمان الفائز بالثلاثية الموسم الماضي لجائزة الكرة الذهبية للرجال هذا العام.

المرشحون هم: عثمان ديمبيلي، ديزير دووي، أشرف حكيمي، خفيتشا كفاراتسكاليا، نونو مينديز، جواو نيفيز، فابيان رويز وفيتينيا، إلى جانب حارس مانشستر سيتي الحالي جانلويجي دوناروما.

لكن يبدو أن معظمهم لن يتمكنوا من حضور الحفل، حيث اضطر باريس سان جيرمان لتأجيل مباراته في الدوري الفرنسي ضد مارسيليا من الأحد إلى مساء اليوم الاثنين؛ ما يعني أن المباراة ستتزامن مباشرة مع حفل الكرة الذهبية.

من المتوقع أن يحضر الحفل كل من عثمان ديمبيلي، ديزير دووي وجواو نيفيز، الذين يعانون من إصابات، بينما من المرجح أن يغيب باقي أعضاء الفريق عن الحضور.

وبحسب ما أعلنته الرابطة المحترفة لكرة القدم، ووفقًا للوائحها، تم إعادة جدولة المباراة لتقام يوم الاثنين الـ22 من سبتمبر الساعة الـ8 مساءً في ملعب أورانج فيلودروم.