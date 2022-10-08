ترتيب الدوري السعودي: الاتحاد يرتقي للوصافة بالفوز على الفتح

استقبل الاتحاد أول هدف هذا الموسم خلال ست مباريات لكنه فاز 3-1 على الفتح ليرتقي للمركز الثاني، كما أصبح رومارينيو الهداف التاريخي للنادي بالدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الجمعة.

افتتح رومارينيو التسجيل بضربة رأس في الدقيقة 32 بعد ركلة حرة نفذها إيجور كورونادو ليحرز هدفه 59 مع الاتحاد بدوري المحترفين وهو رقم قياسي للنادي.

ولم تكتمل احتفالية رومارينيو وغادر الملعب مصابا في بداية الشوط الثاني.

وتعادل ماجد كنبه بعد دقيقة واحدة من نزوله بديلا بتسديدة منخفضة ليكسر صمود دفاع الاتحاد القوي بعد مرور ساعة من اللقاء.

وأعاد المغربي عبد الرزاق حمد الله التقدم للاتحاد سريعا بعد ثماني دقائق بتسديدة أمام المرمى.

وأضاف كورونادو الهدف الثالث مكللا هجمة مرتدة قبل خمس دقائق من النهاية.