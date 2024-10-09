مانشيني يكشف سرّ استبعاد علي البليهي من المنتخب السعودي

حسم المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني الجدل حول الأسباب التي دفعته لاستبعاد علي البليهي، مدافع نادي الهلال، من قائمة المنتخب السعودي التي ستواجه غدًا الخميس منتخب اليابان، في الجولة الثالثة من تصفيات الدور الثالث لكأس العالم 2026.

وقال مانشيني، اليوم الأربعاء، في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، إن قرار استبعاد علي البليهي فني صرف، مضيفًا أن مدافع الهلال غير جاهز فنيا وهو ليس في أفضل مستوياته حاليًا.

وراجت عديد المعلومات بخصوص غياب البليهي عن مباراة السعودية واليابان، بحيث تداولت تقارير معلومات مفادها أن مدافع الهلال تم استبعاده من قائمة الأخضر السعودي لأسباب تأديبية كنوع من العقوبة.

وقبل الحديث عن مباراة اليابان، بدأ روبرتو مانشيني حديثه في المؤتمر الصحفي بتمني الشفاء للاعب المنتخب السعودي ونادي الشباب فهد المولد بعد حادثة سقوطه الأخيرة.

وقال مانشيني بخصوص المباراة إن السيناريو الأفضل هو التسجيل وعدم استقبال أهداف، مضيفًا: "رسالتي للاعبين التركيز العالي وعدم منح اليابان أي فرصة. أدرك جيدًا أن المباراة ستكون صعبة على المنتخبين".

واعتبر المدرب الإيطالي أن تعاقد أندية دوري المحترفين السعودي بكثرة مع لاعبين أجانب يلقي بظلال سلبية على المنتخب، ويؤثر سلبًا في الأداء والنتائج، وفق قوله.

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وتستضيف السعودية منافستها اليابان على ملعب الملك عبد الله الدولي غدًا الخميس، ضمن الجولة الثالثة من المرحلة الثالثة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026.

ولدى السعودية أربع نقاط في المركز الثاني متأخرة بفارق نقطتين عن اليابان المتصدرة بالعلامة الكاملة.