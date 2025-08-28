"انفجع" من الكاميرا.. خالد الشنيف يحرج لاعبي الخلود بتناول "المادة الغامضة"

علق الإعلامي خالد الشنيف مقدم برنامج "دورينا غير" على القناة السعودية، بطريقة مثيرة على لقطة تناول لاعبي نادي الخلود مادة لم تظهرها كاميراهات التلفزيون وذلك خلال مباراة فريقهم أمام الاتفاق الخميس في الجولة الافتتاحية من الدوري السعودي للمحترفين.

وخسر نادي الخلود أول مبارياته في دوري روشن للمحترفين (2 ـ 1) أمام الاتفاق، فيما رصدت كاميرا قناة ثمانية الناقلة للدوري اللاعبين البدلاء للخلود وهم يتناولون شيئا بدا وكأنه "علكة" ولكن لم يتم التثبت من نوعها ولا طبيعتها.

وعلق خالد الشنيف خلال برنامج "دورينا غير" على اللقطة بالقول إن اللاعب"انفجع"عندما شاهد الكاميرا وهي ترصده.

وقال الشنيف: "هناك لاعبان من نادي الخلود على دكة البدلاء كانا يأكلان شيئا، أعتقد أن الأمر يتعلق بتناول علك، واللاعب انفجع عندما شاهد الكاميرا وهي تركز عليه".

وتابع قائلا: "أعتقد أن اللاعبين مطالبون بالحذر عندما يكونون على دكة البدلاء، هناك أمور خاصة وتندرج ضمن الحرية الشخصية للاعبين داخل غرف تبديل الملابس ولكن على دكة البدلاء ينبغي أن يلتزموا بقواعد خاصة ومظهر يناسب المكان والإطار".

ومن جانبه، علق حمد المنتشري، المحلل الفني لبرنامج دورينا غير، واللاعب الدولي السباق لنادي الاتحاد السعودي بالقول إنه يعتقد أن ما كان لاعبو الخلود يأخذونه هو علك كما أنه يتمنى أن يكون الأمر كذلك.

ويشار إلى أن الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين التي انطلقت الخميس، ستستكمل يومي الجمعة والسبت.

ويلتقي اليوم الجمعة الهلال مع الرياض، ويواجه التعاون نادي النصر، في حين يلعب الشباب مع نادي الخليج.