رغم اتصال رونالدو.. نجم فلومينينسي يرفض النصر السعودي

كشفت تقارير صحفية أن الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، تواصل مع أحد اللاعبين البارزين بالدوري البرازيلي لمعرفة رأيه في الانتقال لـ"العالمي" في الميركاتو الصيفي الحالي.

وكان رونالدو جدد تعاقده مع النصر لمدة موسمين مقبلين، حتى عام 2027، وتسعى الإدارة بدورها لبناء فريق قوي يدعم الأسطورة البرتغالي لجلب البطولات للفريق الموسم المقبل، وكانت البداية بالتعاقد مع مواطنه جورجي جيسوس، لقيادة الفريق خلفًا للإيطالي ستيفانو بيولي.

أخبار ذات علاقة موعد انضمام كريستيانو رونالدو لمعسكر فريق النصر السعودي

ووفقاً لِما ذكرته شبكة "ESPN"، فإن كريستيانو رونالدو قد أجرى اتصالًا باللاعب الكولومبي جون آرياس، نجم فلومينينسي البرازيلي، في محاولة لإقناعه بالانضمام للعب بجواره في ‎النصر.

وأشار التقرير، إلى أن آرياس رفض العرض الضخم الذي قدمه له نادي النصر، لرغبته بالانتقال إلى وولفرهامبتون واندررز الإنجليزي.

وتألق جون آرياس مع فلومينينسي خلال بطولة كأس العالم للأندية 2025، حيث وصل مع الفريق إلى نصف النهائي.

وشارك آرياس في 6 مباريات مع فلومينينسي في كأس العالم للأندية، سجل خلالها هدفاً وصنع مثله.

أخبار ذات علاقة صورة نادرة لكريستيانو رونالدو وهو صغير برفقة والده الراحل (شاهد)

وسبق أن ذكرت تقارير صحفية أن النصر كان أبدى اهتمامه الكبير بضم اللاعب الكولومبي، وكان على استعداد لتقديم نحو 10 ملايين دولار أمريكي سنويًّا لضمه، لمدة 5 سنوات.

وانضم آرياس إلى فلومينينسي في أغسطس 2021 وأصبح أحد أعمدة الفريق الهجومية، وقاده للفوز بلقب كوبا ليبرتادوريس 2023 للمرة الأولى في تاريخ النادي.

الكولومبي صاحب الـ 27 عامًا والذي يشغل مراكز الجناح ولاعب الوسط والمهاجم شارك مع فلومينينسي في 229 مباراة سجل خلالها 47 هدفًا.