قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر السعودي للفوز (2 ـ 0) على التعاون في نصف نهائي كأس السوبر السعودي اليوم الأربعاء، ليضرب موعدا مع الهلال في الدور النهائي للمسابقة.

وعلى ملعب سلطان بن عبد العزيز في مدينة أبها، تقدم أيمن يحيى بهدف مبكر للنصر بعد مرور 7 دقائق فقط على ضربة البداية.

وتلقى يحيى تمريرة رائعة في منطقة الجزاء من ساديو ماني ليضع بيسراه الكرة في شباك التعاون معلنا التقدم للنصر بهدف.

وفرض التعاون سيطرته على النصف الثاني من الشوط الأول وكاد موسى بارو وجواو بيدرو أن يدركا التعديل لكن حارس النصر بينتو تألق في التصدي لعديد المحاولات ليحكم على الشوط الأول بتقدم فريقه بهدف.

وفي الشوط الثاني ، عاد النصر ليبدأ بقوة قبل أن ينجح نجمه كريستيانو رونالدو في مضاعفة النتيجة بهدف ثان ليضع فريقه على أعتاب الدور النهائي.

وحاول التعاون العودة في النتيجة لكن تماسك دفاع النصر حال دون ذلك فيما اهدر أيمن يحيى وأوتافيو ورونالدو وماني فرصا كثيرة لإضافة هدف ثالث.

وشهدت نهاية المباراة طرد الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش لاعب النصر، في الدقائق الأخيرة من المباراة بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو، ما سيجعله الغائب الأبرز عن مواجهة الهلال في النهائي.

ويلتقي النصر والهلال في نهائي السوبر يوم السبت 17 أغسطس في الساعة 19.15 مساء بتوقيت مكة المكرمة.