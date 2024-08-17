تفاعل البرازيلي فينسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، مع صورة تم التقاطها خلال مباراة الاتحاد والقادسية الودية، التي جمعت الفريقين، مساء الجمعة، استعدادًا لانطلاق مباريات الموسم الجديد لدوري روشن السعودي.

الاتحاد تعادل بهدف لمثله مع القادسية؛ وذلك قبل أن يستهل موسمه الرسمي الجديد بمواجهة الخلود، يوم 24 أغسطس الجاري، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وجاء تفاعل نجم ريال مدريد مع صورة زميله السابقين ناتشو هيرنانديز، المنتقل حديثًا إلى فريق القادسية، وكريم بنزيما، نجم الاتحاد السعودي، وهما يحتضنان بعضهما البعض قبيل انطلاق اللقاء.

وقام فينسيوس جونيور بوضع "إيموجي" يوحي بالحب والإعجاب على الصورة عبر منصة "إنستغرام".

ويبدو أن فينسيوس يفتقد الثنائي اللذين صنعا تاريخًا لا ينسى مع "الميرنغي" طوال السنوات الماضية، قبل الرحيل.

وانضمّ ناتشو للقادسية حتى صيف 2026، من ريال مدريد.

وغادر ناتشو صاحب الـ34 عامًا، صفوف ريال مدريد بعد 23 عامًا في النادي، إذ إنه وصل إليه في عمر 11 عامًا (2001-2024)، وانضم للفريق الأول العام 2012.

ولعب ناتشو 364 مباراة بقميص ريال مدريد، وحقق 26 لقبًا.

أما بنزيما فقد غادر ريال مدريد بعد 14 موسمًا ناجحًا، حقق فيها 25 لقبًا، بما في ذلك 5 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، ويخوض، حاليًا، موسمه الثاني مع "العميد".