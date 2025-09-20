فقد احترامنا.. حقيقة انتقادات ديكو لنجم النصر السعودي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات على لسان ديكو، المدير الرياضي لنادي برشلونة، زاعمين من خلالها أنه يوجه انتقادات لاذعة إلى إينيغو مارتينيز، لاعب الفريق السابق، الذي انتقل لصفوف النصر السعودي في الموسم الحالي.

مارتينيز البالغ من العمر 34 عاما، انتقل من برشلونة إلى فريق النصر في صيف العام الحالي لمدة موسم رياضي واحد فقط، مع أفضلية التمديد لعامٍ آخر.

أخبار ذات علاقة مفاجأة.. النصر السعودي يتفاوض مجددًا مع صديق كريستيانو رونالدو

أخبار ذات علاقة لن يغادر بأبخس الأثمان.. أسطورة النصر السعودي يصدم الاتحاد والعمري (فيديو)

وكانت الصفقة مفاجئة لجمهوري برشلونة والنصر معًا، خاصة أنها تمت في سرية تامة، فقد كانت كل المؤشرات تؤكد استمرار المدافع المخضرم مع العملاق الإسباني، وارتباط أسماء أخرى بقلعة العالمي.

ومنذ أول مباراة لنادي النصر في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، والمدافع المخضرم مارتينيز يُشارك في التشكيل الأساسي، بل ولم يغب عن أي دقيقة خاضها الفريق الأول، حتى الآن.

والأكثر من ذلك أن جورجي جيسوس، المدير الفني لفريق النصر، أشرك مارتينيز في المواجهة ضد استقلال دوشنبه الطاجيكستاني، مساء الأربعاء الماضي، بحيث بدأ به في التشكيلة، وظل بالملعب حتى إطلاق صفارة النهاية بفوز العالمي بخماسية.

وتداول الجمهور عبر منصة "إكس" تصريحات مزعومة على لسان ديكو بأنه قال إن "مارتينيز فقد احترامنا بعد انتقاله للنصر السعودي".

ولكن الحقيقة بالعودة لنص الحوار مع صحيفة "Lance"، فقد قال نصًا: "كانت مشكلة غير متوقعة مع إينيغو مارتينيز، الذي تلقى عرضاً من السعودية، كانت وضعية مختلفة، خصوصاً بسبب سنه، واضطررنا إلى أن نسمح له بإنهاء مسيرته بالطريقة التي يريدها، بدافع الامتنان، واحترمنا رغبته في النهاية".