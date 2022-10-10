إيقاف العداء البريطاني تشيجيندو أوجاه 22 شهرا بسبب المنشطات

أعلنت وحدة النزاهة التابعة للاتحاد الدولي لألعاب القوى، اليوم الإثنين، إيقاف العداء البريطاني تشيجيندو أوجاه لمدة 22 شهرا؛ بسبب انتهاك لوائح المنشطات في أولمبياد طوكيو العام الماضي، لكنها برأته من تعاطي المواد المحظورة عمدا.

وعوقب أوجاه في البداية بالإيقاف المؤقت بسبب وجود مادتين محظورتين، وفقا للوائح الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، في العينتين الأولى والثانية له بعد سباق التتابع أربعة في 100 متر للرجال حيث حلت بريطانيا في المركز الثاني خلف إيطاليا.

وقالت وحدة النزاهة، التي تشرف على قضايا النزاهة في ألعاب القوى الدولية بما في ذلك قضايا المنشطات، إن إيقاف أوجاه بدأ في السادس من أغسطس آب 2021 وسيستمر حتى الخامس من يونيو حزيران 2023.

وعوقب أوجاه (28 عاما) بتجريده مع زملائه في الفريق البريطاني جارنيل هيوز وريتشارد كيلتي وناثانيل ميتشل-بليك من ميدالياتهم الفضية في فبراير شباط بعد قرار محكمة التحكيم الرياضية. ونالت كندا الميدالية الفضية بينما ذهبت البرونزية إلى الصين.

وقال أوجاه لصحيفة "الغارديان": "بالتأكيد لقد أخطأت. لكن الجميع يخطئ. لست غشاشا".

وأضاف العداء البالغ عمره 28 عاما: "أشعر بالرضا عن ذاتي. خلال جائحة كورونا اعتمدت كثيرا على أمازون بدلا من الاستعانة بالأشخاص والمصادر من حولي".

وتابع: "كان الأمر مريحا بالنسبة لي مع تسليم المنتجات في اليوم التالي. ولم أكن أعتقد أن هناك أي خطأ في ذلك".

مكملات غذائية غير معتمدة

قال أوجاه إنه "لم يتناول المنشطات عن علم مسبق أو عن قصد"، لكن زميله كيلتي قال في فبراير شباط إن الاتحاد البريطاني لألعاب القوى والوكالة البريطانية لمكافحة المنشطات "شددا على توضيح" لوائح المنشطات وطالبا الرياضيين بعدم استخدام مكملات غذائية غير معتمدة.

وأضاف: "أتعلم ماذا؟ كنت أتمنى الخضوع للاختبار قبل الأولمبياد حتى لا أشارك في الدورة. بهذه الطريقة لن أضع هؤلاء الرجال الثلاثة الآخرين زملائي في الفريق في هذا الموقف وكذلك أنا".

وقالت الوكالة البريطانية لمكافحة المنشطات في بيان إن إعلان وحدة النزاهة يمثل فصلا حزينا آخر في القضية وللرياضة البريطانية.

وقالت جين رامبل الرئيسة التنفيذية للوكالة البريطانية: "يجب على كل اتحاد محلي ورياضي ومدرب وعضو في الأجهزة المعاونة أن يتعامل مع هذه القضية على أنها تحذير من أن المنشطات تمثل تهديدا للرياضة البريطانية على أعلى المستويات.

"هذه القضية تؤكد حاجة كافة الألعاب إلى مضاعفة التزامها بمسؤولياتها في مكافحة المنشطات".