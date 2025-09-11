3 أشياء تهدد حلم الأهلي بالتعاقد مع العبقري السويسري

تصدر اسم المدرب السويسري أورس فيشر، المدير الفني السابق لفريق يونيون برلين الألماني، قائمة المرشحين لقيادة الأهلي المصري خلفاً للإسباني خوسيه ريبيرو.

المدرب السويسري صاحب النجاحات السابقة مع يونيون برلين وبازل قد يكون المدير الفني الجديد للأهلي حال تكللت المفاوضات بالنجاح بينه وبين إدارة القلعة الحمراء.

ورغم ارتفاع أسهم فيشر في دائرة المرشحين لقيادة الأهلي إلا أن هناك عدة أمور تهدد تولي العبقري السويسري تدريب الفريق الأحمر، وهو ما نرصده في السطور القادمة:

لامبرتي.. وأزمة كولر

يرتبط فيشر بعقد مع وكالة FAIR PLAY والتي يملكها دينو لامبرتي وهي الوكالة التي ارتبط بها السويسري مارسيل كولر المدير الفني الأسبق للأهلي.

ودخل لامبرتي من قبل في أزمة مع إدارة الأهلي بسبب عقد كولر وقيمة الشرط الجزائي في عقده والتي وصلت إلى تحمل القلعة الحمراء لنهاية يونيو 2026.

وفجر الشرط الجزائي في عقد كولر جدلاً واسعاً وانتقادات كبيرة في وجه إدارة الأهلي.

ارتفاع الراتب

يتقاضى فيشر راتباً مرتفعاً قد يعيق تعاقده مع الأهلي المصري؛ إذ تقاضى ما يقرب من 300 ألف يورو شهرياً مع يونيون برلين بحسب تقارير صحفية ألمانية.

ومع تعيين جهاز معاون أجنبي قد ترتفع تكلفة التعاقد مع فيشر إلى 450 ألف يورو وهو مبلغ طائل سيكون من الصعب تحمله من جانب إدارة الأهلي.

شروط فيشر

عقبة أخيرة تنتظر مفاوضات الأهلي مع فيشر تتمثل في شروطه الصارمة بشأن التعاقدات والحصول على الصلاحيات الكاملة في إدارة كرة القدم.

وتدخل فيشر بشكل واضح في تعاقدات فريقه السابق يونيون برلين وساهم في تحقيق نجاحات كبيرة مع الفريق الألماني بفضل خبراته التدريبية وصلاحياته الواسعة.

قد تكون هذه النقطة حاسمة في مفاوضات فيشر، خاصة أن الأهلي له نظام إداري معين يعتمد على قيادة محمود الخطيب رئيس النادي مقاليد الأمور.