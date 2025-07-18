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رياضة

ليس ليفربول.. نادٍ إنجليزي يمنح ديوغو جوتا تكريماً تاريخياً

ليس ليفربول.. نادٍ إنجليزي يمنح ديوغو جوتا تكريماً تاريخياً
ديوغو جوتا في إحدى مباريات ليفربول المصدر: منصات التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز
18 يوليو 2025، 9:22 ص

تتواصل أصداء خبر وفاة اللاعب البرتغالي ديوغو جوتا، نجم ليفربول الإنجليزي، عن عمر يناهز 28 عاماً إثر حادث سير مروع أودى بحياته وحياة شقيقه أندريه سيلفا لاعب بينافيل البرتغالي.

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 وودّع نجوم كرة القدم اللاعب البرتغالي في جنازة مهيبة، كما أن العديد من التقارير الصحفية أشارت إلى دعم كبير من جانب بعض زملاء جوتا في ليفربول ومنتخب البرتغال لأسرته، وعلى رأسهم النجم الأسطوري كريستيانو رونالدو.

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في الوقت ذاته، أعلن نادي وولفرهامبتون الإنجليزي عن تكريم خاص للاعب الراحل.

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 وأدرج وولفر هامبتون صورة جوتا ضمن قاعة المشاهير داخل مقر النادي تخليداً لذكراه.

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ولعب جوتا بقميص وولفرهامبتون، في الفترة بين 25 يوليو 2017، حين انضم على سبيل الإعارة قادماً من أتلتيكو مدريد الإسباني قبل شراء عقده وحتى يوم 19 سبتمبر 2020 حين انتقل إلى نادي ليفربول الإنجليزي.

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 وخاض اللاعب البرتغالي 131 مباراة مع وولفرهامبتون، وسجل 44 هدفاً، وقدّم 19 تمريرة حاسمة، وتألق تحت قيادة مدربه السابق نونو سانتو.

وسبق أن لعب جوتا مع باكوس فيريرا وبنفيكا في البرتغال بجانب أتلتيكو مدريد الإسباني.

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