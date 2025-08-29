وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي يتفقون على أن الضمانات الأمنية لأوكرانيا يجب أن تكون "قوية وموثوقة"

بعد أزمة عقد زيزو.. تطور وتحذير خطير من وزير الرياضة المصري (فيديو)

بعد أزمة عقد زيزو.. تطور وتحذير خطير من وزير الرياضة المصري (فيديو)
أحمد مصطفى زيزوالمصدر: مواقع التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز
29 أغسطس 2025، 12:11 م

وجه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، رسالة حاسمة في تطور مثير بعد أزمة عقد اللاعب أحمد مصطفى "زيزو" نجم الأهلي.

وانضم زيزو صاحب الـ 29 عاماً إلى الأهلي في شهر يونيو الماضي عقب نهاية عقده مع الزمالك.

 وفتحت جهات رقابية التحقيق في قيمة عقد زيزو المسجلة لدى الاتحاد المصري بحسب تقارير صحفية بداعي أنها أقل من القيمة الحقيقية خاصة أن هناك نسبة يتم تخصيصها للضرائب ونسبة أخرى تخص دعم صندوق المواهب.

وقال صبحي عبر تصريحات لقناة  TEN إنه لن يقبل بتسجيل أي لاعب في قائمة فريقه مقابل عقد ضئيل بينما يحصل اللاعب على أضعاف الرقم المسجل في الوثائق الرسمية.

 وأوضح أن قانون الرياضة الجديد وضع قواعد صارمة لتطبيق قواعد اللعب المالي النظيف.

وزير الرياضة: سيكون هناك رقابة على الأندية فور البدء بعمل قانون الأندية الجديد.. وهكذا تطرق قانون الرياضة لعقود اللاعبين وأرقام العقود وسيكون هناك رقابة أكثر 📺 #البريمو | #TenTV

Posted by ‎برنامج البريمو‎ on Thursday, August 28, 2025

وأكد أن القانون سوف يلزم الأندية بعدم تجاوز نفقاتها لإيراداتها، مع فرض رقابة مالية على الأندية فور تطبيق العمل بالقانون.

 وأتم قائلاً:" قانون الرياضة الجديد سيضع ضوابط جديدة خاصة بقواعد اللعب المالي النظيف، وكذلك أسعار اللاعبين، والقانون الجديد وضع ضوابط جديدة خاصة بقواعد اللعب المالي النظيف ولن يستطيع أي ناد الخروج عنها".

