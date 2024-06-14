فجر مفاجأة كبيرة.. حفيظ دراجي يصدم الأهلي المصري
فجر المعلق الجزائري حفيظ دراجي مفاجأة كبيرة وصادمة لجماهير الأهلي المصري.
وكشف دراجي عن تطور مفاجئ وكبير يخص مستقبل أحد نجوم المنتخب الجزائري، الذي كان مرشحًا بقوة للانتقال للأهلي المصري.
وكتب دراجي عبر حسابه بموقع إكس أن المدافع الدولي زين الدين بلعيد لاعب اتحاد العاصمة الجزائري اقترب من الرحيل للدوري البلجيكي، عبر بوابة نادي سانت ترند البلجيكي.
وأشار المعلق الجزائري إلى أن هذا الفريق يلعب في الدوري البلجيكي منذ 47 عامًا، ويملكه رجال أعمال من اليابان وسبق أن لعب له تاكيهيرو تومياسو مدافع آرسنال الإنجليزي بجانب واتارو إندو لاعب ليفربول الإنجليزي.
وأضاف:" هذا النادي أحد أكثر الأندية الأوروبية التي تصطاد المواهب الكروية، وتستفيد من انتقالها للأندية الإنجليزية والألمانية".
وأكد دراجي أن بلعيد تلقى عروضًا مغرية من الأهلي المصري، وفريقين بالدوري السعودي، ولكنه فضل الرحيل للدوري البلجيكي للبحث عن آفاق أخرى في دوريات أوروبية، وتفهمت إدارة ناديه الأمر وقررت تسهيل انتقاله للفريق البلجيكي.
وأشار إلى أن الصفقة ستكتمل بعد عيد الأضحى المبارك بشكل رسمي، ليبدأ اللاعب تجربة احترافية جديدة.
وكان زين الدين بلعيد على أعتاب الانضمام للأهلي، بحسب تقارير صحفية جزائرية أكدت توصل اللاعب لاتفاق مع بطل أفريقيا.