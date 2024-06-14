فجر مفاجأة كبيرة.. حفيظ دراجي يصدم الأهلي المصري

فجر المعلق الجزائري حفيظ دراجي مفاجأة كبيرة وصادمة لجماهير الأهلي المصري.

وكشف دراجي عن تطور مفاجئ وكبير يخص مستقبل أحد نجوم المنتخب الجزائري، الذي كان مرشحًا بقوة للانتقال للأهلي المصري.

وكتب دراجي عبر حسابه بموقع إكس أن المدافع الدولي زين الدين بلعيد لاعب اتحاد العاصمة الجزائري اقترب من الرحيل للدوري البلجيكي، عبر بوابة نادي سانت ترند البلجيكي.