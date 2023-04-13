رسميا.. النصر السعودي يعلن إقالة رودي غارسيا

قال النصر المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، إنه أقال المدرب الفرنسي رودي غارسيا اليوم الخميس، بعد أقل من عام في المنصب.

وتعادل النصر مع الفيحاء دون أهداف مطلع الأسبوع الحالي في ضربة أخرى لآماله في استعادة اللقب للمرة الأولى منذ 2019.