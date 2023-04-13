رسميا.. النصر السعودي يعلن إقالة رودي غارسيا
قال النصر المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، إنه أقال المدرب الفرنسي رودي غارسيا اليوم الخميس، بعد أقل من عام في المنصب.
وتعادل النصر مع الفيحاء دون أهداف مطلع الأسبوع الحالي في ضربة أخرى لآماله في استعادة اللقب للمرة الأولى منذ 2019.
وحصد النصر سبع نقاط في آخر أربع مباريات بالدوري ليتراجع إلى المركز الثاني متأخرًا بثلاث نقاط عن الاتحاد المتصدر قبل سبع جولات من النهاية.
وتأتي إقالة مدرب مارسيليا وليون وروما السابق قبل مواجهة الهلال في الدوري يوم الثلاثاء المقبل.
وخسر النصر لقب كأس السوبر المحلية بعد الهزيمة أمام الاتحاد في الدور قبل النهائي في يناير كانون الثاني الماضي.
ولم يستطع النصر الفوز على منافسيه المباشرين الاتحاد أو الهلال أو الشباب في الدوري هذا الموسم.
وكان النصر عزز صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية بضم البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفقة ضخمة حتى 2025.
وتولى غارسيا تدريب النصر في يونيو 2022 وأدار للفريق 26 مباراة حقق الفوز في 18 منها وتعادل 5 مرات وخسر 3 مرات.