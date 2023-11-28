يغيب أمام نابولي.. كشف تفاصيل إصابة مودريتش

وحسب التقارير، قرر الجهاز الطبي لنادي ريال مدريد والمدرب كارلو أنشيلوتي منح مودريتش راحة خلال مباراة نابولي غدًا الأربعاء بدوري أبطال أوروبا.

وجاء إجراء الجهاز الطبي لريال مدريد خوفًا من تفاقم إصابة مودريتش الذي يعاني من حمل زائد فقط، إذ لا يوجد تمزق أو تمدد في العضلات.