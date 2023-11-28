يغيب أمام نابولي.. كشف تفاصيل إصابة مودريتش
كشفت تقارير صحفية إسبانية تفاصيل إصابة لوكا مودريتش نجم ريال مدريد الإسباني بعدما غادر الملعب أمام قادش الأحد الماضي لشعوره بانزعاجات.
وحقق ريال مدريد الفوز على قادش ليتصدر ترتيب الدوري الإسباني بفارق الأهداف أمام جيرونا الذي تعادل لاحقًا مع أتلتيك بلباو.
وحسب التقارير، قرر الجهاز الطبي لنادي ريال مدريد والمدرب كارلو أنشيلوتي منح مودريتش راحة خلال مباراة نابولي غدًا الأربعاء بدوري أبطال أوروبا.
وجاء إجراء الجهاز الطبي لريال مدريد خوفًا من تفاقم إصابة مودريتش الذي يعاني من حمل زائد فقط، إذ لا يوجد تمزق أو تمدد في العضلات.
وسيكون اللاعب متاحًا أمام غرناطة يوم السبت حسب التقارير، أو على أقصى تقدير أمام ريال بيتيس.
ويعاني ريال مدريد من إصابات بالجملة في جميع خطوط الملعب، إذ يغيب عنه تيبو كورتوا وإيدير ميليتاو وأردا غولر وأورلين تشواميني وإداوردو كامافينغا وفينيسيوس جونيور للسبب ذاته.