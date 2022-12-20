جورجينا معها كأس عالم وهو لا.. أرجنتينيون يسخرون من كريستيانو رونالدو
سخرت الجماهير الأرجنتينية من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد فشله في نهائيات كأس العالم قطر 2022 وخروجه رفقة منتخب البرتغال من ربع النهائي فيما توج غريمه ليونيل ميسي باللقب.
واستغلت الجماهير أن جورجينا رودريغيز صديقة كريستيانو رونالدو أرجنتينية، وربما شجعت سرا منتخب بلدها للفوز بكأس العالم، رغم أنها ظهرت في المدرجات أكثر من مرة بقميص البرتغال خلال نهائيات كأس العالم.
وقال رونالدو ضاحكا في حوار قبل كأس العالم، إنه لا يحمل أي شيء سيئ تجاه ميسي بسبب أن صديقته جورجينا رودريغز أرجنتينية.
وغرد أحدهم :" حاليا جورجينا رودريغيز تملك كأس عالم وكريستيانو رونالدو لا".
وأضاف آخر:" حزين لكونها لم تستغل فرصة الفوز بكأس العالم للاحتفال في ذلك المنزل".
وكتب آخر: "سأخبر بيرس مورغان"، في إشارة إلى الإعلامي الذي أجرى معه كريستيانو رونالدو حديثه الإعلامي الذي أثار جدلا قبل كأس العالم.
وسخر آخرون من وضعية كريستيانو رونالدو مع المنتخب البرتغالي في نهائيات كأس العالم بقطر، وجلوسه بديلا بقرار من المدرب فيرناندو سانتوس، حيث كتب أحد المغردين: " إن شعرت بكونك دون فائدة تذكر أن أحدهم ذهب إلى قطر فقط لينفذ ضربة جزاء ويجلس في دكة البدلاء"، في إشارة إلى دور رونالدو غير الكبير مع منتخب بلاده حاليا.
وخرج منتخب البرتغال من ربع النهائي أمام المنتخب المغربي بالخسارة 1-0 في مباراة شارك خلالها كريستيانو رونالدو بديلا منذ الدقيقة 51 حيث لم ينجح في إنقاذ منتخب بلاده من الإقصاء.
وشارك كريستيانو رونالدو في المباريات الثلاث في دوري المجموعات أساسيا لكنه احتج على مدربه خلال تغييره في مباراة كوريا الجنوبية ليقرر فيرناندو سانتوس إجلاسه بديلا أمام منتخب سويسرا في دور 16، ومنح الفرصة للمهاجم غونزالو راموس الذي سجل هاتريك في الفوز 6-1 وشارك القائد بديلا في الدقائق الأخيرة.
وفسخ مانشستر يونايتد عقده مع كريستيانو رونالدو الذي يعتبر حاليا لاعبا حرا ويبحث عن فريق جديد، علما أن العرض الوحيد الجدي على طاولته من نادي النصر السعودي مقابل مبلغ ضخم يصل لـ186 مليون جنيه إسترليني.