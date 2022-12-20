جورجينا معها كأس عالم وهو لا.. أرجنتينيون يسخرون من كريستيانو رونالدو

سخرت الجماهير الأرجنتينية من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد فشله في نهائيات كأس العالم قطر 2022 وخروجه رفقة منتخب البرتغال من ربع النهائي فيما توج غريمه ليونيل ميسي باللقب.

واستغلت الجماهير أن جورجينا رودريغيز صديقة كريستيانو رونالدو أرجنتينية، وربما شجعت سرا منتخب بلدها للفوز بكأس العالم، رغم أنها ظهرت في المدرجات أكثر من مرة بقميص البرتغال خلال نهائيات كأس العالم.

وقال رونالدو ضاحكا في حوار قبل كأس العالم، إنه لا يحمل أي شيء سيئ تجاه ميسي بسبب أن صديقته جورجينا رودريغز أرجنتينية.