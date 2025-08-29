لقطة اليوم.. يايسله ينهي خلافه مع غالينو بطريقة رائعة (فيديو)

أنهى الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للأهلي السعودي، خلافه مع لاعبه البرازيلي ويندرسون غالينو نجم الفريق.

وفاز الأهلي على حساب ضيفه نيوم الصاعد حديثاً إلى دوري روشن بهدف دون رد سجله اللاعب الإنجليزي إيفان توني في الجولة الأولى للدوري السعودي.

واستبدل المدرب الألماني لاعبه البرازيلي بعد مرور 62 دقيقة من عمر لقاء نيوم لصالح زميله صالح أبو الشامات.

وشوهد يايسله وهو يذهب لمصافحة غالينو عقب استبداله وتحدث معه لعدة ثوانٍ بعد أن قرر تبديله في المباراة.

وأكد الإعلامي عبد العزيز الدوسري عبر "القنوات الرياضية السعودية" أن هذه اللقطة تثبت أن الأمور بخير بين المدير الفني يايسله واللاعب البرازيلي غالينو.

وأشار إلى أن هذه اللقطة أثبتت قوة العلاقة بين يايسله ولاعبي الأهلي بشكل عام وغالينو بشكل خاص وتؤكد أنه لا يوجد أي خلافات في الوقت الحالي.

وأتم قائلاً:" غالينو تقبل قرار تبديله والمدرب حالياً أصبح يملك رصيداً كبيراً بين جماهير الفريق السعودي بعد التتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة وكأس السوبر السعودي".