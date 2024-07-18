تأهل الزمالك الى دور لدور الـ16 بكأس مصر لكرة القدم بفوزه 5-2 على ضيفه بروكسي أحد فرق الدرجة الثانية يوم الخميس.

افتتح مهاب ياسر أهداف الزمالك في الدقيقة الرابعة بتسديدة على يسار حارس المرمى مستغلا تمريرة من عبد الله السعيد.

وضاعف الزمالك النتيجة بهدف ثان في الدقيقة السابعة أحرزه يوسف أوباما بعد أن تلقى تمريرة من مصطفى شلبي ليضع أوباما الكرة على يسار حارس بروكسي.

وأحرز ناصر ماهر الهدف الثالث للزمالك في الدقيقة التاسعة بعد أن تلقى تمريرة من عمر جابر.

ونجح بروكسي في تقليص النتيجة في الدقيقة 20 عندما سجل حسام بركات هدفا من ركلة جزاء سدد ها على يمين محمد صبحي حارس الزمالك.

واحتسب حكم المباراة ركلة الجزاء بعد لمس يوسف أوباما للكرة بيده داخل منطقة الجزاء.

وسجل بروكسي هدفه الثاني في الدقيقة 23 من تسديدة قوية أطلقها أدهم أحمد لتسكن الزاوية اليسرى العليا لمرمى الزمالك.

وأحرز عبد الله السعيد هدف الزمالك الرابع في الدقيقة 82 من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد تدخل مدافع بروكسي على قدم مصطفى شلبي.

واختتم ناصر منسي أهداف الزمالك في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني بتسديدة قوية سكنت على يمين الحارس.

وسيلتقي الزمالك في دور الستة عشر مع طلائع الجيش.