ريال مدريد يحسم قراره بشأن رحيل ميليتاو للدوري السعودي

حسم نادي ريال مدريد الإسباني قراره بشأن رحيل لاعبه البرازيلي إيدير ميليتاو إلى الدوري السعودي.

وتلقى ميليتاو اهتمامًا من جانب صندوق الاستثمارات السعودي دون تحديد هوية النادي الذي يتفاوض لضم اللاعب البرازيلي.

وكشفت تقارير صحفية برازيلية عن اهتمام سعودي بضم مدافع ريال مدريد في الانتقالات الجارية.

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ولكن صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت أن ريال مدريد حسم قراره بخصوص رحيل لاعبه إلى الدوري السعودي بالرفض التام.

وأشارت إلى أن ريال مدريد ملتزم بعقده مع اللاعب ولا يرغب في بيعه قبل الانتقالات الجارية خاصة مع رغبة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في عدم استقدام صفقات جديدة لتدعيم صفوف الفريق.

وتعاقد ريال مدريد مع الثنائي الهجومي كيليان مبابي قائد منتخب فرنسا بجانب البرازيلي إندريك.

ورحل عن صفوف ريال مدريد عدة لاعبين على رأسهم القائد ناتشو فرنانديز بعد نهاية عقده وانتقاله إلى نادي القادسية السعودي بجانب اعتزال توني كروس والاستغناء نهائياً عن الظهير الواعد أليكس خيمينيز إلى ميلان الإيطالي وعدم تفعيل بند شراء الحارس كيبا.

وافتتح ريال مدريد مشواره في الدوري الإسباني بالتعادل مع مضيفه ريال مايوركا بنتيجة 1-1 مساء أمس الأحد.

وفرّط ريال مدريد في تقدمه بهدف البرازيلي رودريغو بعدما استقبل هدفاً عن طريق فيدات موريكي.