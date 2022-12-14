أهداف مباراة المغرب وفرنسا (فيديو)

تقدم ثيو هيرنانديز الظهير الأيسر لمنتخب فرنسا، بهدف لصالح منتحب بلاده في شباك المغرب، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في نصف نهائي كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر.

ويستضيف ملعب "البيت"، مساء اليوم الأربعاء، المواجهة المرتقبة التي تجمع بين منتخبي المغرب وفرنسا بنصف نهائي المونديال.

وفي الدقيقة السادسة ومن خطأ دفاعي مغربي، تم إهداء الكرة للمدافع ثيو هيرنانديز الذي وجد نفسه منفردًا بمرمى ياسين بونو وأحرز الهدف الأول لفرنسا.

وأضاف كولو مواني الهدف الثاني في الدقيقة 79.