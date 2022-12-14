أهداف مباراة المغرب وفرنسا (فيديو)
تقدم ثيو هيرنانديز الظهير الأيسر لمنتخب فرنسا، بهدف لصالح منتحب بلاده في شباك المغرب، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في نصف نهائي كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر.
ويستضيف ملعب "البيت"، مساء اليوم الأربعاء، المواجهة المرتقبة التي تجمع بين منتخبي المغرب وفرنسا بنصف نهائي المونديال.
وفي الدقيقة السادسة ومن خطأ دفاعي مغربي، تم إهداء الكرة للمدافع ثيو هيرنانديز الذي وجد نفسه منفردًا بمرمى ياسين بونو وأحرز الهدف الأول لفرنسا.
وأضاف كولو مواني الهدف الثاني في الدقيقة 79.
وتأهل منتخب المغرب بعد صدارة المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط بعد التعادل دون أهداف مع كرواتيا، ثم الفوز على بلجيكا بنتيجة 2-0 والتغلب على كندا بنتيجة 2-1.
وتخطى منتخب المغرب عقبة إسبانيا بنتيجة 3-0 بركلات الترجيح بعد التعادل دون أهداف في دور الستة عشر، ثم فاز أسود الأطلس بقيادة المدرب وليد الركراكي على البرتغال بنتيجة 1-0 في ربع النهائي.
وصعد منتخب فرنسا للنهائي بعد صدارة المجموعة الرابعة بالفوز على أستراليا بنتيجة 4-1 ثم التغلب على الدنمارك بنتيجة 2-1 قبل الخسارة أمام تونس بنتيجة 0-1.
وتغلب منتخب فرنسا على بولندا بنتيجة 3-1 في دور الستة عشر، ثم فاز على إنجلترا بنتيجة 2-1 في دور الثمانية لتصعد كتيبة المدير الفني ديديه ديشان لنصف النهائي.