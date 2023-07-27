تعادل سلبي بين الوداد والسد في كأس الملك سلمان

ورفع التعادل رصيد كل فريق إلى نقطة بانتظار نتيجة مباراة الهلال السعودي مع الأهلي طرابلس الليبي ضمن المجموعة ذاتها في وقت لاحق.

وسيلعب الوداد في الجولتين المقبلتين مع الأهلي طرابلس ثم مع الهلال، في حين يلعب السد مع الهلال ثم الأهلي طرابلس.

ولحساب الجولة الأولى من المجموعة الأولى، يلعب في وقت لاحق الصفاقسي التونسي مع الشرطة العراقي، والترجي التونسي مع الاتحاد السعودي.