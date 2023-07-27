تعادل سلبي بين الوداد والسد في كأس الملك سلمان
فشل لاعبو الوداد المغربي والسد القطري في استغلال أي من الفرص المتاحة، لتنتهي المباراة بينهما على التعادل السلبي، في الجولة الأولى من المجموعة الثانية، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة).
ورفع التعادل رصيد كل فريق إلى نقطة بانتظار نتيجة مباراة الهلال السعودي مع الأهلي طرابلس الليبي ضمن المجموعة ذاتها في وقت لاحق.
وسيلعب الوداد في الجولتين المقبلتين مع الأهلي طرابلس ثم مع الهلال، في حين يلعب السد مع الهلال ثم الأهلي طرابلس.
ولحساب الجولة الأولى من المجموعة الأولى، يلعب في وقت لاحق الصفاقسي التونسي مع الشرطة العراقي، والترجي التونسي مع الاتحاد السعودي.
وتقام المباريات بنظام التجمع بين 16 ناديًا قسمت على أربع مجموعات بالقرعة، ويشارك بكل مجموعة أربعة أندية بنظام الدوري من دور واحد، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة لدور الثمانية، على أن تُقام مباريات أدوار الثمانية وقبل النهائي والنهائي بنظام خروج المغلوب.
وتقام البطولة في السعودية في مدن أبها والباحة والطائف.
ووفقًا للاتحاد العربي لكرة القدم، فإن قيمة جوائز البطولة تبلغ أكثر من 10 ملايين دولار.
وأقيمت البطولة بين 2016/2017 و2019/2020 حيث نال الترجي التونسي اللقب ثم النجم الساحلي ثم الرجاء البيضاوي المغربي، قبل أن تتوقف.