فاران يصدم مانشستر يونايتد قبل مباراة آرسنال

ويلتقي مانشستر يونايتد، الذي يدربه المدير الفني إيريك تن هاغ، آرسنال يوم الأحد، في آخر مبارياته قبل فترة التوقف الدولي، وسيفتقد العديد من لاعبيه الأساسيين.

وتعرض كل من لوك شو وماسون مونت للإصابة في الأسبوع الأول من الموسم، بينما لم يسجل الوافد الجديد راسموس هويلوند مشاركته الأولى مع الفريق بعد بسبب مشكلة في الظهر، حسب ما أوضحته وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

وغاب تيريل مالاسيا وأماد ديالو وكوبي مانو وتوم هيتون عن الفريق في بداية الموسم، والآن انضم فاران إلى قائمة المصابين، وسيغيب لفترة عن الفريق.

وقال مانشستر يونايتد، في بيان عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، يوم الأربعاء: "سيغيب رافاييل فاران عن مانشستر يونايتد عندما يواجه آرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد بسبب الإصابة".

وأضاف: "خرج الفرنسي الدولي في الشوط الأول خلال فوزنا 3 - 2 على نوتنغهام فورست في أولد ترافورد يوم السبت؛ بسبب إصابة من المتوقع أن تبعده عن الملاعب لبضعة أسابيع".