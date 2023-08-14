طرد رافينيا وداميان سواريز ينجو من العقاب بعد تدخل متهور على غوندوغان (فيديو)
برشلونة ينهي الشوط الأول بـ 10 لاعبين بعد طرد رافينيا
نجا داميان سواريز لاعب خيتافي من الطرد، بعد تدخل على إلكاي غوندوغان لاعب برشلونة في الليغا، في حين خرج البرازيلي مطرودًا في الشوط الأول.
ويحلُّ برشلونة ضيفًا على "خيتافي" في الجولة الأولى من الدوري الإسباني.
ويكشف مقطع فيديو تدخلًا متهورًا من داميان سواريز، دون كرة، على غوندوغان، في الدقيقة 28 من الشوط الأول.
ولعب برشلونة بـ 10 لاعبين بعد طرد البرازيلي رافينيا في الدقيقة 42، وجاء طرد "رافينيا" بعد تصرف متهور ضد بيدرو ألفاريز دون كرة.
وانتهى الشوط الأول على التعادل السلبي، وشهدت المباراة حصول 3 لاعبين من "خيتافي" على بطاقات صفراء، في حين حصل رافينيا على بطاقة صفراء ثم حمراء.
وكان الفريقان قد تعادلًا سلبيًا على الملعب ذاته في الدوري الإسباني.