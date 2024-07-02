تحدث جود بيلينغهام، نجم منتخب إنجلترا، عن هدفه الرائع في شباك سلوفاكيا من مقصية جميلة، بالدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة التي جمعتهما على ملعب "فيلتينس آرينا"، ضمن منافسات دور ثمن نهائي بطولة يورو 2024، وقادت فريقه للتعادل القاتل، ثم الفوز (2-1).

وسجّل صانع ألعاب ريال مدريد الإسباني هدف التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، ليحتكم المنتخبان إلى شوطين إضافيين نجح خلالهما المهاجم هاري كين في خطف هدف الفوز والتأهل، لتضرب إنجلترا موعدا مع سويسرا في ربع النهائي، يوم السبت المقبل.

وقال بيلينغهام، في تصريحات إعلامية، اليوم الثلاثاء: "عندما كنت في الهواء، قلت لنفسي (يا إلهي أنا أرتفع عن الأرض بـ6 أقدام وكأنني كريستيانو رونالدو)، ولكنني شاهدتها مرة ثانية، ووجدت أنني ما زلت أضع ذراعاً واحدة على الأرض، لذا لم تكن أكثر الحركات البهلوانية روعة مثل رونالدو، ولكنني أعتقد أنها كانت ضربة رائعة، هي إحدى أهم اللحظات التي لا تُنسى في مسيرتي حتى الآن".

وتمت مقارنة الهدف الذي سجله النجم الإنجليزي بالهدف الأيقوني الذي سجله سابقا رونالدو مع ريال مدريد في شباك يوفنتوس بدوري أبطال أوروبا عام 2018.

وقبل مواجهتهما المقبلة، تقابل منتخبا إنجلترا وسويسرا تاريخياً في 27 مناسبة، فاز المنتخب الإنجليزي في 19 مرة، وانتصر المنتخب السويسري في 3 مناسبات، بينما حسم التعادل 5 مواجهات أخرى.

وأجريت آخر مباراة بين إنجلترا وسويسرا في مواجهة ودية عام 2022، وانتهت بفوز منتخب الأسود الثلاثة (2-1).