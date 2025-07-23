اعتذاره مرفوض ولا يناسب الأهلي.. سيد عبد الحفيظ يصدم وسام أبو علي

وجه سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق للنادي الأهلي المصري، صدمة إلى الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم الفريق الأحمر، بعد تمسك اللاعب بموقفه للرحيل عن القلعة الحمراء في الميركاتو الصيفي لحالي بعد تلقيه عرضا من كولومبوس كرو الأمريكي.

ومن المقرر أن يحصل الأهلي على 7.5 مليون دولار مقابل التخلي عن وسام أبوعلي بخلاف 2 مليون دولار امتيازات و15% نسبة إعادة بيع.

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وبدوره تقدم وسام أبو علي بالاعتذار لجماهير ناديه ومجلس الإدارة وزملائه في الفريق لما بدر منه في الفترة الماضية بسبب رغبته في الرحيل.

وخاض صاحب الـ 26 عاما مع الأهلي 60 مباراة سجل خلالها 38 هدفا وصنع 10 وتوج بلقب هداف الدوري المصري 2023-24.

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وسجل وسام في آخر ظهور له مع الأهلي "هاتريك" ضد بورتو البرتغالي في كأس العالم للأندية.

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية: "من حق أي لاعب أن يُفكر في الاحتراف، لكن المشكلة عند وسام أبو علي مع الأهلي أو أي لاعب عندما يُفكر في الاحتراف، لا يأخذ من هيبة المكان، لذلك من وجهة نظري طريقة خروج اللاعب لا تناسب الأهلي".

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وأضاف: "اللاعب عليه أن يسلك الأصول وخوض المفاوضات مع النادي للوصول لاتفاق يرضي الجانبين، لكن عندما تأخذ من هيبة المكان وتعمد لي ذراعه، فهذه هي المشكلة، أي لاعب من حقه التفكير في الاحتراف، وعندما يصل له عرض جيد من أندية أوروبية تتم مساعدته، لكن عندما يأخذ من هيبة المكان فهذا أمر مُحزن والعودة من هذا الموقف صعب".

وبسؤاله عن هل اعتذار اللاعب الذي نشره النادي مقبول أم لا؟ شدد عبد الحفيظ: "الأيام كفيلة أن تنسينا، وأنا لا أقبل اعتذاره، أنا عشت مع لاعبي الكرة منذ عام 1998، لاعبو الكرة بينهم أشخاص جيدين ونسبة أكبر التعامل معهم صعب، لكن أي بني آدم أقيمه عندما يكون صاحب قرار أو نفوذ أو كلمة، هنا يظهر معدنه الحقيقي، لو عندك قرار مصيري تظهر سلوكياتك وتربيتك".

واختتم: "الأيام دول، مهم أن تعرف إنك اليوم قد تكون صاحب قرار، وغدًا قد لا تكون صاحب قرار، وسام أبو علي اعتذر لمجرد تحسين صورته".