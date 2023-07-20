تقرير: ريال مدريد قد يعلن التعاقد مع مبابي يوم 1 أو 3 أغسطس
كشفت صحيفة "أس" أن ريال مدريد قد يعلن عن التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي يوم 1 أو 3 أغسطس المقبل.
وبحسب مانو ساينز في "أس" فإن ريال مدريد قد يكمل صفقة التعاقد مع مبابي يوم 31 من الشهر الحالي، على أن يتم الإعلان يوم 1 أو 3 أغسطس.
وأضاف ساينز: "عملية مبابي في تلك المرحلة عبارة عن التحدث قليلًا والعمل كثيرًا. وأعتقد أنه بمجرد أن يتم التحدث بها، سيكون من الممكن القول إن كل شيء على ما يرام".
من جهته قال برنامج "الشرينغيتو" إن ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان استقبل جميع لاعبي الفريق ونظر إليهم عدا مبابي.
وأضاف أن باريس سان جيرمان لا يعرف ما إذا كان مبابي سيسافر مع الفرق إلى اليابان أم لا؛ ولذلك ينتظر النادي ردا من اللاعب في الساعات القليلة المقبلة.
وعاد مبابي قبل أيام إلى باريس سان جيرمان بعد إجازة مثيرة للجدل.
وقرر باريس سان جيرمان أن تكون أول 15 دقيقة من تدريبات اللاعبين اليوم الخميس مفتوحة أمام الكاميرات.
وكان مبابي البالغ من العمر 24 عامًا أبلغ باريس سان جيرمان أنه لن يفعّل بند تجديد العقد حتى يونيو 2025؛ ما يعني نهاية العقد الحالي في 2024.
وبذلك قد يضطر باريس سان جيرمان لبيع مبابي هذا الصيف للحصول على عائد مادي وتجنب رحيل اللاعب دون أي مقابل بعد عام واحد.
وكان مبابي قريبًا من الانتقال إلى ريال مدريد الصيف الماضي، في صفقة انتقال حر، حيث كان ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو 2022.
لكن باريس سان جيرمان نجح في إقناع مبابي بالتجديد لموسمين مع بند يتيح له التجديد لموسم ثالث.
وانضم مبابي من موناكو لباريس سان جيرمان بنظام الإعارة في 2017 قبل أن تتم الصفقة بشكل دائم بعد عام واحد مقابل 18 مليون يورو.
ونال مبابي جائزة هداف الدوري الفرنسي في آخر 5 مواسم، وهو الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان متفوقًا على إدينسون كافاني وزلاتان إبراهيموفيتش.