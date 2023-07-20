تقرير: ريال مدريد قد يعلن التعاقد مع مبابي يوم 1 أو 3 أغسطس

كشفت صحيفة "أس" أن ريال مدريد قد يعلن عن التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي يوم 1 أو 3 أغسطس المقبل.

وبحسب مانو ساينز في "أس" فإن ريال مدريد قد يكمل صفقة التعاقد مع مبابي يوم 31 من الشهر الحالي، على أن يتم الإعلان يوم 1 أو 3 أغسطس.

وأضاف ساينز: "عملية مبابي في تلك المرحلة عبارة عن التحدث قليلًا والعمل كثيرًا. وأعتقد أنه بمجرد أن يتم التحدث بها، سيكون من الممكن القول إن كل شيء على ما يرام".