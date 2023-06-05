خلاف بين عبدالعزيز بنيج ووائل جمعة حول الحالات التحكيمية لمباراة الأهلي والوداد (فيديو)
نشب خلاف بين المغربي عبدالعزيز بنيج والمصري وائل جمعة محللي شبكة "بي إن سبورتس" بسبب الحالات التحكيمية لمباراة الأهلي والوداد في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر 2/1.
واحتسب الحكم الليبي إبراهيم معتز ركلة حرة للأهلي بالقرب من منطقة الجزاء سددها علي معلول ليشير الحكم إلى وجود ركلة جزاء في الدقيقة 30.
لكن حكم الفيديو المساعد تدخل لإنقاذ الحكم إذ إن تسديدة معلول اصطدمت في رأس بولي سامبو مهاجم الوداد.
وقال بنيج في تحليله لأداء حكم المباراة إنه الحكم تغاضى عن ضربة جزاء لصالح الوداد بعد دفع علي معلول لمهاجم الوداد أثناء لعب الكرة بالرأس.
وأشار بنيج إلى أن الحكم تغاضى عن ضربة حرة لصالح زهير المترجي، ارتدت بالهدف الثاني الأهلي.
كما تغاضى الحكم – وفقًا لعبدالعزيز بنيج - عن بطاقة صفراء لمروان عطية لو حصل عليها لغاب عن مباراة الإياب.
على الجانب الآخر يرى وائل جمعة أن دفعة معلول للاعب الوداد لا ترتقي لضربة جزاء.
كما انتقد وائل جمعة عدم طرد عطية الله بعد لمسه الكرة بيده وهو آخر لاعبي الوداد في الملعب.
فيما قال محلل التحكيم المصري أحمد الشناوي إن الحكم لم يؤثر على نتيجة المباراة.
وأحرز الأهلي هدفًا في كل شوط ليفوز 2-1 على ضيفه الوداد حامل اللقب في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم في القاهرة اليوم الأحد.
ومنح بيرسي تاو التقدم لصاحب الأرض في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع، قبل أن يعزز محمود عبد المنعم (كهربا) من تفوق الأهلي في الدقيقة 59.
وبعد 3 دقائق من مشاركته كبديل أحيا سيف الدين بوهرة آمال الوداد في الإياب عندما قلص الفارق لحامل اللقب في الدقيقة 85.
ويحل الأهلي ضيفًا على الوداد في الدار البيضاء في مباراة الإياب الأحد المقبل.