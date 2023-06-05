خلاف بين عبدالعزيز بنيج ووائل جمعة حول الحالات التحكيمية لمباراة الأهلي والوداد (فيديو)

وأحرز الأهلي هدفًا في كل شوط ليفوز 2-1 على ضيفه الوداد حامل اللقب في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم في القاهرة اليوم الأحد.

ومنح بيرسي تاو التقدم لصاحب الأرض في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع، قبل أن يعزز محمود عبد المنعم (كهربا) من تفوق الأهلي في الدقيقة 59.

وبعد 3 دقائق من مشاركته كبديل أحيا سيف الدين بوهرة آمال الوداد في الإياب عندما قلص الفارق لحامل اللقب في الدقيقة 85.

ويحل الأهلي ضيفًا على الوداد في الدار البيضاء في مباراة الإياب الأحد المقبل.