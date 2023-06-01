إميليانو دياز يبكي في ظهوره الأخير مع الهلال (فيديو)
أنهى إميليانو، نجل ومساعد المدرب رامون دياز، مهمته المؤقتة في غياب والده بالفوز 3-2 على الرائد في اليوم الأخير للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم وودع النادي باكيا.
وغادر رامون دياز السعودية عقب التتويج بكأس الملك الشهر الماضي لأسباب خاصة بعد حادث مروري تعرض له بعض أفراد أسرته وأسفر عن وفاة شخص وإصابتين، كما ذكر النادي.
واضطر دياز، الذي ينتهي عقده بنهاية هذا الموسم، للرحيل قبل مباراة قمة بالدوري أمام الاتحاد ليتولى إميليانو القيادة في المباريات الأخيرة بالموسم.
وأنهى الهلال الدوري في المركز الثالث خلف الاتحاد والنصر، بعد هيمنته على اللقب في ثلاثة مواسم متتالية، كما خسر نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا رد دياموندز الياباني.
وبدا إميليانو (39 عاما( متأثرا بالضغوط في آخر مؤتمر صحفي له واضطر للتوقف لالتقاط الأنفاس بينما كان يحاول حبس دموعه.
وقال: "الهلال جزء من حياتي والسعودية أصبحت بلدي. الوداع صعب لكنني أقدر المعاملة التي تلقيتها هنا، شكرا، لن أنساكم أبدا".
وأضاف: "هذا البلد غيّر حياتي، وثقافته والشعب والجمهور والفريق والرئيس، لا يسعني سوى الشكر وسأفتقدكم كثيرا، أعتذر، لا يمكنني التحدث".
ومن المنتظر أن يعين الهلال مدربا جديدا خلال الأيام المقبلة قبل خوض معسكر في النمسا الشهر المقبل استعدادا للموسم الجديد.
ويتطلع الهلال لإبرام صفقة ضخمة بالتعاقد مع ليونيل ميسي بعد أن قال مصدر مقرب من قائد الأرجنتين لرويترز إن النادي قدم عرضا لبطل العالم للانضمام إليه في الموسم المقبل.