إميليانو دياز يبكي في ظهوره الأخير مع الهلال (فيديو)

أنهى إميليانو، نجل ومساعد المدرب رامون دياز، مهمته المؤقتة في غياب والده بالفوز 3-2 على الرائد في اليوم الأخير للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم وودع النادي باكيا.

وغادر رامون دياز السعودية عقب التتويج بكأس الملك الشهر الماضي لأسباب خاصة بعد حادث مروري تعرض له بعض أفراد أسرته وأسفر عن وفاة شخص وإصابتين، كما ذكر النادي.

واضطر دياز، الذي ينتهي عقده بنهاية هذا الموسم، للرحيل قبل مباراة قمة بالدوري أمام الاتحاد ليتولى إميليانو القيادة في المباريات الأخيرة بالموسم.