"اللعنة عليك".. بيلينغهام ينفعل على لاعبي إنجلترا أمام سلوفينيا

وقدمت إنجلترا أداء متواضعا في التعادل سلبيا مع سلوفينيا، يوم الثلاثاء الماضي، لتكرر أسلوبها الممل للمرة الثالثة في دور المجموعات، لتشعر الجماهير بالإحباط وتسخر من المدرب غاريث ساوثغيت وفريقه.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تقريرًا استعانت فيه بقارئ شفاه متخصص، وجزم فيه بانفعال بيلينغهام على زملائه في صفوف منتخب إنجلترا.

ونقلت الصحيفة عن قارئ الشفاه قوله: "بيلينغهام ردد أكثر من مرة في أواخر الشوط الأول عبارة (تمريرة سخيفة)".

كما زعم قارئ الشفاه أن بيلينغهام قال لأحد زملائه: "اللعنة عليك، هذا ليست وقت الاحتفاظ بالكرة، مرر أي كرة سخيفة".