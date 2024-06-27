"اللعنة عليك".. بيلينغهام ينفعل على لاعبي إنجلترا أمام سلوفينيا
كشفت تقارير إعلامية، عن انفعال شديد وقع من النجم الإنجليزي جود بيلينغهام، تجاه زملائه في منتخب إنجلترا، في مباراة سلوفينيا، التي انتهت بالتعادل السلبي، في الجولة الختامية بالدور الأول في بطولة يورو 2024.
وقدمت إنجلترا أداء متواضعا في التعادل سلبيا مع سلوفينيا، يوم الثلاثاء الماضي، لتكرر أسلوبها الممل للمرة الثالثة في دور المجموعات، لتشعر الجماهير بالإحباط وتسخر من المدرب غاريث ساوثغيت وفريقه.
ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تقريرًا استعانت فيه بقارئ شفاه متخصص، وجزم فيه بانفعال بيلينغهام على زملائه في صفوف منتخب إنجلترا.
ونقلت الصحيفة عن قارئ الشفاه قوله: "بيلينغهام ردد أكثر من مرة في أواخر الشوط الأول عبارة (تمريرة سخيفة)".
كما زعم قارئ الشفاه أن بيلينغهام قال لأحد زملائه: "اللعنة عليك، هذا ليست وقت الاحتفاظ بالكرة، مرر أي كرة سخيفة".
يذكر أن إنجلترا، التي سجلت هدفين فقط في ثلاث مباريات، وعلى الرغم من امتلاكها لأربعة من أفضل المهاجمين في كرة القدم الأوروبية خلال الموسم الماضي، لم تطلق سوى أربع تسديدات على المرمى أمام سلوفينيا.
وغادر العديد من جماهير إنجلترا في كولن قبل صفارة النهاية بوقت طويل، وأطلق العديد من المشجعين الذين ظلوا في الملعب صيحات الاستهجان على الفريق.
وقام العديد منهم بإلقاء أكواب الجعة الفارغة تجاه ساوثغيت، ما جعل المدرب يبدو مصدوما في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة.