رسالة "واتس آب" تنهي أزمة نجم الزمالك الجديد

شيكو بانزا في تدريب الزمالكالمصدر: حساب نادي الزمالك على فيسبوك
إرم نيوز
إرم نيوز
18 أغسطس 2025، 6:15 ص

كشفت تقارير إعلامية، عن نهاية أزمة "نجم الزمالك الجديد"، والذي تمرد على الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، مؤخرًا.

الزمالك بدأ الموسم بشكل جيد وفاز على سيراميكا كليوباترا بهدفين نظيفين قبل أن يتعثر أمام المقاولون العرب.

وتعادل الزمالك في الجولة الثانية سلبيًا، ضد المقاولون، ما تسبب في ثورة غضب عارمة بسبب الأداء السيئ.

نجم الفريق يعتذر

كشفت قناة "النهار" أن شيكو بانزا لاعب فريق الزمالك هو مكسب للفريق، ويحتاج للالتزام فقط وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني.

وقالت إن شيكو بانزا أرسل اعتذار عبر جروب "الواتس آب" للجهاز الفني بقيادة فيريرا وعبدالناصر محمد مدير الكرة.

ووعد اللاعب الأنجولي في رسالته كل من مدير الكرة والمدير الفني، بالالتزام بكافة التعليمات.

وبعد اعتذار شيكو بانزا سيعود لحسابات الجهاز الفني للمواجهة القادمة في الدوري المصري أمام مودرن سبورت.

ويلعب الزمالك يوم الخميس المقبل في الجولة الثالثة أمام مودرن، الذي فرض التعادل على الأهلي بالجولة الأولى.

 

