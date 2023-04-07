ترتيب الدوري الإيطالي: نابولي يقبض على الصدارة بالفوز على ليتشي.. وسالرنيتانا يزيد أوجاع إنتر ميلان

في مباراة أخرى وتعرضت آمال إنتر ميلان في إنهاء دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم في المربع الذهبي لضربة قوية بتعادله سالرنيتانا الذي سجل هدفًا في الوقت القاتل أحرزه أنطونيو كاندريفا في مرمى فريقه السابق. وضاعف فريق ساليرنيتانا الأول لكرة القدم، معاناة إنتر ميلان وتعادل معه 1-1، في افتتاح منافسات المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإيطالي.

تقدم فريق المدرب سيموني إنزاغي في الدقيقة السادسة عندما هيأت ضربة رأسية لعبها روميلو لوكاكو الكرة إلى الجناح روبن جوسينس الذي نجح بهز الشباك للمرة الأولى، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وسنحت لإنتر العديد من الفرص لتعزيز تقدمه لكن المتألق جييرمو أوتشوا حارس مرمى سالرنيتانا كان بالمرصاد إذ تصدى لمحاولات ستيفان دي فري، ولاوتارو مارتينيز، ولوكاكو، ليبقي على حظوظ فريقه في المباراة.

وعلى الجانب الآخر من الملعب، كاد المهاجم السنغالي بولاي ديا أن يدرك التعادل مستغلًا عرضية من كاندريفا لكن محاولته اصطدمت بالعارضة.

لكن كاندريفا، الذي لعب أكثر من 150 مباراة مع إنتر، نجح في إدراك التعادل في الوقت القاتل عندما دخلت الكرة العرضية التي لعبها مرمى الحارس أندريه أونانا.

ويخوض ميلان مباراته بالمرحلة نفسها أمام إمبولي في وقت لاحق، اليوم، كما يلتقي روما مع تورينا السبت.