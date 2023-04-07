ترتيب الدوري الإيطالي: نابولي يقبض على الصدارة بالفوز على ليتشي.. وسالرنيتانا يزيد أوجاع إنتر ميلان
استمر نابولي على صدارة الدوري الإيطالي بعد نجاحه في الفوز على مضيفه ليتشي 2-1، ضمن الجولة 29 من البطولة.
تقدم جيوفاني دي لورينزو لنابولي (ق18) من المباراة، بينما أدرك فيديريكو دي فرانسيسكو التعادل لصالح ليتشي (ق52).
وأهدت النيران الصديقة نابولي هدف التقدم عندما سجل حارس ليتشي فلاديميرو فالكوني هدفا بالخطأ في مرماه (ق64).
وبهذه النتيجة، يواصل نابولي صدارة البطولة برصيد 74 نقطة بفارق 19 نقطة عن لاتسيو الوصيف.
بينما تجمد رصيد ليتشي عند 27 نقطة في المركز الـ16.
في مباراة أخرى وتعرضت آمال إنتر ميلان في إنهاء دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم في المربع الذهبي لضربة قوية بتعادله سالرنيتانا الذي سجل هدفًا في الوقت القاتل أحرزه أنطونيو كاندريفا في مرمى فريقه السابق. وضاعف فريق ساليرنيتانا الأول لكرة القدم، معاناة إنتر ميلان وتعادل معه 1-1، في افتتاح منافسات المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإيطالي.
تقدم فريق المدرب سيموني إنزاغي في الدقيقة السادسة عندما هيأت ضربة رأسية لعبها روميلو لوكاكو الكرة إلى الجناح روبن جوسينس الذي نجح بهز الشباك للمرة الأولى، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وسنحت لإنتر العديد من الفرص لتعزيز تقدمه لكن المتألق جييرمو أوتشوا حارس مرمى سالرنيتانا كان بالمرصاد إذ تصدى لمحاولات ستيفان دي فري، ولاوتارو مارتينيز، ولوكاكو، ليبقي على حظوظ فريقه في المباراة.
وعلى الجانب الآخر من الملعب، كاد المهاجم السنغالي بولاي ديا أن يدرك التعادل مستغلًا عرضية من كاندريفا لكن محاولته اصطدمت بالعارضة.
لكن كاندريفا، الذي لعب أكثر من 150 مباراة مع إنتر، نجح في إدراك التعادل في الوقت القاتل عندما دخلت الكرة العرضية التي لعبها مرمى الحارس أندريه أونانا.
ويخوض ميلان مباراته بالمرحلة نفسها أمام إمبولي في وقت لاحق، اليوم، كما يلتقي روما مع تورينا السبت.
وسقط إنتر ميلان في فخ التعادل بعد 3 هزائم متتالية في الدوري الإيطالي، وقد رفع رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثالث بفارق 20 نقطة خلف المتصدر نابولي و 4 نقاط خلف لاتسيو، بينما يتفوق بفارق الأهداف فقط أمام ميلان وبفارق نقطة واحدة أمام روما.
وتعادل ساليرنيتانا للمباراة الخامسة على التوالي ليرفع رصيده إلى 29 نقطة في المركز الخامس عشر.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإيطالي