حفيد موسوليني يتمنى الاهتمام بأدائه أكثر من اسم عائلته

قال المدافع رومانو فلورياني موسوليني، حفيد الدكتاتور الفاشي الإيطالي الراحل بينيتو موسوليني، إنه يريد أن تحظى موهبته الكروية باهتمام أكبر من الاهتمام باسم عائلته، في الوقت الذي يستعد فيه لظهوره الأول بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم مع فريق كريمونيزي الصاعد حديثا.

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وانضم الظهير الأيمن البالغ من العمر 22 عاما، والمعار من لاتسيو، إلى كريمونيزي في وقت سابق من الشهر الحالي بعد صعود الفريق إلى دوري الدرجة الأولى عبر دور فاصل.

وقال فلورياني موسوليني في مؤتمر صحفي: "أنا هنا لألعب كرة القدم. لقبي؟ لقد أزعج الآخرين أكثر مما أزعجني. هو اسم ثقيل على الآخرين، لكن ليس بالنسبة لي".

وأضاف: "كلما قلّ الحديث عن الأمر، كان هذا أفضل. أنا هنا لأعبّر عن نفسي على أرض الملعب، لا شيء آخر... أريد اكتساب خبرة جيدة في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، ومواجهة لاعبين أكثر خبرة، واللعب قدر الإمكان لإظهار قدراتي".

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وفلورياني موسوليني هو نجل ماورو فلورياني والسياسية الإيطالية أليساندرا موسوليني التي كانت عضوا في البرلمان الأوروبي عن حزب فورزا إيطاليا وهي حفيدة بينيتو موسوليني الذي كان رئيس وزراء إيطاليا بين عامي 1922 و1943 بعد انقلاب فاشي.

وشارك فلورياني موسوليني، الذي يجيد اللعب كجناح أيضا، في 37 مباراة في الموسم الماضي مع يوفنتوس ستابيا الذي خسر أمام كريمونيزي في قبل نهائي الدور الفاصل.

وكان موسوليني صعد من أكاديمية لاتسيو للشباب التي انضم لها في عمر 13 عاما قادما من روما.

وقال اللاعب: "المباراة أمام لاتسيو ستكون مميزة، فهو النادي الذي نشأت معه وأشجعه... لكنني أركز الآن على تقديم كل ما لدي من أجل كريمونيزي، وأريد الفوز بهذه المباراة".

ويستهل كريمونيزي مشواره في الدوري الإيطالي خارج ملعبه أمام ميلان في 23 أغسطس المقبل.