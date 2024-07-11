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رياضة

رسميا.. نجم الوداد المغربي ينتقل للكويت الكويتي

قضى جبران الجزء الأكبر من مسيرته الكروية في الوداد البيضاوي بين عامي 2019 و2024
رسميا.. نجم الوداد المغربي ينتقل للكويت الكويتي
يحيى جبران بعد إمضاء العقد لنادي الكويت
إرم نيوز
إرم نيوز
11 يوليو 2024، 9:16 م

 

أعلن نادي الكويت الكويتي اليوم الخميس رسميا تعاقده مع لاعب الوسط المغربي يحيى جبران خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشف الفريق الكويتي في منشور عبر حسابه على منصة "إكس" عن التعاقد مع جبران، دون الكشف عن مدة العقد الذي سيجمع الطرفين.
ورحب نادي الكويت الذي أعلن خلال الفترة الأخيرة تعيين الصربي نيبوتشا مدربا جديدا، بحيى جبران قائلا في الحساب الرسمي للفريق: "المونديالي جبران يوقع للزعيم".

وذكرت تقارير إخبارية أن جبران (33 عاما) وقع عقدا بموسم واحد قادما من الوداد البيضاوي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع النادي.

وسبق لجبران أن لعب لفرق حسنية أكادير ودبا الفجيرة الإماراتي ورجاء بني ملال ومولودية وجدة، إلى جانب الوداد الذي توج معه بثلاثة ألقاب للبطولة ودوري أبطال إفريقيا؛ مع تتويجه بلقبي كأس إفريقيا للمحليين، إلى جانب مشاركته في كأس العالم مع المنتخب الأول سنة 2022.

و خاض جبران مع منتخب المغرب 8 مباريات دولية كما كان ضمن قائمة أسود الأطلس في مونديال قطر 2022.

رياضةالوداد البيضاوي

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