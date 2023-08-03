wakanda forever.. ما هو احتفال ميسي الجديد الذي أثار الجدل؟ (صور)

ولم يكن تسجيل ميسي الثنائية هو الحدث الأبرز في المباراة التي شهدت حصول ميسي على إنذار، بل كانت احتفاليته التي كررها مرتين هي حديث وسائل التواصل الاجتماعي بعد المباراة مباشرة.

وقام ميسي بعمل احتفال wakanda forever (واكاندا فور إيفر) لتبدأ الجماهير حول العالم بالتساؤل حول ماهية الطريقة التي احتفل بها أفضل لاعب في العالم وأصر عليها مرتين.