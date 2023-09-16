بيتر كراوتش يسقط على الأرض خلال محاولته تصويب الكرة على المرمى (فيديو)

في مشهد طريف، سقط بيتر كراوتش، نجم ليفربول السابق، متعثرًا على الأرض خلال محاولته تصويب الكرة تجاه المرمى، خلال تواجد كمحلل قبل انطلاق مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون، التي تجمع الفريقين، مساء السبت، على ملعب "مولينيكس".

وظهر كراوتش، المعروف بطوله الفارع، مع زميله له قبل انطلاق المباراة وهما يتحديان بعضهما بتصويب الكرة في الشباك، لينجح زميله بالفعل في إدخال الكرة الشباك، وخلال محاولة كراوتش التسديد تعثرت قدماه ليسقط فورًا على الأرض، وسط ضحكاته هو وكل من كان في الملعب.