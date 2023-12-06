آخر تطورات صراع الأهلي والزمالك وبيراميدز لضم عمر كمال عبدالواحد
كشف تقارير إعلامية عن تفاصيل صراع الثلاثي الأهلي والزمالك وبيراميدز، من أجل ضم عمر كمال عبدالواحد من نادي مودرن فيوتشر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وقال الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، عبر برنامجه الإذاعي، اليوم الأربعاء: "من مصادري الخاصة، الزمالك بدأ عن طريق أحد أعضاء مجلس الإدارة يتحدث مع المقربين مع اللاعب، بينما توقف الاتصال بين المهندس عدلي القيعي، رئيس شركة الكرة بالأهلي، ووالد اللاعب منذ 10 أيام".
فيما قال سيد مرعي، وكيل عمر كمال، في تصريحات تلفزيونية: "عمر يلعب في نادٍ محترم، وبالتأكيد الثلاثة الكبار الأهلي والزمالك وبيراميدز يريدون اللاعب، لكن لا يوجد قرار نهائي بشأنه".
وأضاف: "عمر لا يُفضل ناديًا على الآخر، الأفضلية للنادي الذي سيتفق مع مودرن فيوتشر، لأن الموضوع متشابك ولا أريد أن أتحدث عنه، واللاعب سيبحث عن النادي الأصلح له ولا أفضلية بالنسبة له، ووارد أن ينتقل اللاعب للخليج".
ويسعى الأهلي منذ فترة لإنهاء صفقة عمر كمال عبدالواحد في يناير المقبل.
وكان عدلي القيعي، رئيس شركة الكرة بالأهلي، صرح خلال حديثه بقناة النادي: "تعاقد الأهلي مع عمر كمال عبدالواحد منحصر بين رئيس فيوتشر وليد دعبس، وشخصين فقط بالأهلي أنا أحدهما، إذ إنه في البداية تدخل بعض الأشخاص، لكن مع تطور الأمر حُصر الموضوع بين هؤلاء الثلاثة فقط"، مضيفًا: "لا أحد يعرف المبلغ الذي يريد الأهلي دفعه في عمر كمال سوى هؤلاء الثلاثة فقط".
بينما كشف وليد دعبس، رئيس نادي مودرن فيوتشر، في تصريحات تلفزيونية سابقة عن تطور المفاوضات لانتقال عمر كمال عبد الواحد في يناير المقبل، قائلًا: "الأهلي ليس النادي الوحيد الذي يفاوضني لضم اللاعب. هناك أندية خارج مصر، والزمالك لم يتقدم بأي عروض للتعاقد معه، ولا نبحث عن المنافسة بين الأندية على بيع اللاعب. أنا أتمنى بقاءه وأرغب في تجديد عقده".
وشارك عمر كمال خلال الموسم الحالي مع مودرن فيوتشر في 8 مباريات وتمكن من تسجيل ثلاثة أهداف.