آخر تطورات صراع الأهلي والزمالك وبيراميدز لضم عمر كمال عبدالواحد

كشف تقارير إعلامية عن تفاصيل صراع الثلاثي الأهلي والزمالك وبيراميدز، من أجل ضم عمر كمال عبدالواحد من نادي مودرن فيوتشر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، عبر برنامجه الإذاعي، اليوم الأربعاء: "من مصادري الخاصة، الزمالك بدأ عن طريق أحد أعضاء مجلس الإدارة يتحدث مع المقربين مع اللاعب، بينما توقف الاتصال بين المهندس عدلي القيعي، رئيس شركة الكرة بالأهلي، ووالد اللاعب منذ 10 أيام".