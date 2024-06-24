"عليك أن تتحلى بالمسؤولية".. هاري كين يهاجم أسطورة إنجلترا

وخلال تصريحات إعلامية، لم يترك هاري كين قائد منتخب الأسود الثلاثة الفرصة تمر ليهاجم غاري لينيكر بأسلوب لاذع مساء الأحد.

وقبل يومين من المواجهة الأخيرة والحاسمة أمام سلوفينيا، قال هاري كين: "لقد كان عليه (لينيكر) أن يعرف ما يقول على وجه الدقة، أعلم أنه يتعين على المحللين أن يعطوا آراءهم الفنية ونقدهم بعد المباريات، ولكن لديهم أيضًا هذه المسؤولية التي تقع على عاتقهم كلاعبين دوليين سابقين يتطلع كثير من اللاعبين إلى بلوغ مستواهم وأن يكونوا قدوة لهم، الناس يستمعون ويصدقون ولكن على أي لاعب سابق أن يتحلى بالمسؤولية".

وتابع كين: "منتخب إنجلترا لم يفز بأي لقب لمدة طويلة، وكثير من هؤلاء اللاعبين هم أيضًا جزء من هذا التاريخ الذي لم يكن جيدًا، وهم يعرفون أنفسهم ويدركون مدى صعوبة الأمر، لن أقلل أبدًا من احترام لاعب سابق ولكن أقول له: تذكر ما يعنيه ارتداء القميص".

واختتم كين الذي قاد إنجلترا لنهائي يورو 2020: "نريد جميعًا الفوز ببطولة كبيرة وأتمنى أن يساعدنا اللاعبون السابقون قدر المستطاع في مواقفهم الإعلامية، ليس هذا الوقت المناسب لنشر الذعر داخل المجموعة".

ويحتل منتخب إنجلترا صدارة المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط متقدمًا على الدنمارك وسلوفينيا بنقطتين ومنتخب صربيا بنقطة وحيدة.