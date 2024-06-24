"عليك أن تتحلى بالمسؤولية".. هاري كين يهاجم أسطورة إنجلترا
ردّ قائد منتخب إنجلترا هاري كين بحدة على انتقادات أسطورة منتخب بلاده ونجمه السابق غاري لينيكر لأداء اللاعبين في الجولتين الأولى والثانية من كأس أمم أوروبا 2024 المقامة حاليًا في ألمانيا.
وعلى الرغم من تصدر ترتيب المجموعة الثالثة بأربع نقاط في مباراتين، بيد أن منتخب إنجلترا لم يقنع المتابعين خصوصًا في المواجهة الثانية أمام الدنمارك التي اكتفى فيها المدرب غاريث ساوثغيت ولاعبوه بالتعادل (1 ـ 1) وهو ما أثار انتقادات لينيكر اللاذعة في تحليله للمباراة عبر قناة صوتية خاصة، واصفًا الأداء الذي قدمه اللاعبون بأنه "أحمق".
وقال نجم مونديال 1986 و1990 مع المنتخب الإنجليزي في برنامجه "الباقي هي كرة القدم": "التعادل مع الدنمارك يكشف أن الأداء الذي قدمه اللاعبون يتسم بالحماقة، هذا فضلًا عن أن "المدرب غير كفء تكتيكيًا، لقد قدم للمنافس الأوراق كلها ليخرج بنتيجة التعادل".
وخلال تصريحات إعلامية، لم يترك هاري كين قائد منتخب الأسود الثلاثة الفرصة تمر ليهاجم غاري لينيكر بأسلوب لاذع مساء الأحد.
وقبل يومين من المواجهة الأخيرة والحاسمة أمام سلوفينيا، قال هاري كين: "لقد كان عليه (لينيكر) أن يعرف ما يقول على وجه الدقة، أعلم أنه يتعين على المحللين أن يعطوا آراءهم الفنية ونقدهم بعد المباريات، ولكن لديهم أيضًا هذه المسؤولية التي تقع على عاتقهم كلاعبين دوليين سابقين يتطلع كثير من اللاعبين إلى بلوغ مستواهم وأن يكونوا قدوة لهم، الناس يستمعون ويصدقون ولكن على أي لاعب سابق أن يتحلى بالمسؤولية".
وتابع كين: "منتخب إنجلترا لم يفز بأي لقب لمدة طويلة، وكثير من هؤلاء اللاعبين هم أيضًا جزء من هذا التاريخ الذي لم يكن جيدًا، وهم يعرفون أنفسهم ويدركون مدى صعوبة الأمر، لن أقلل أبدًا من احترام لاعب سابق ولكن أقول له: تذكر ما يعنيه ارتداء القميص".
واختتم كين الذي قاد إنجلترا لنهائي يورو 2020: "نريد جميعًا الفوز ببطولة كبيرة وأتمنى أن يساعدنا اللاعبون السابقون قدر المستطاع في مواقفهم الإعلامية، ليس هذا الوقت المناسب لنشر الذعر داخل المجموعة".
ويحتل منتخب إنجلترا صدارة المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط متقدمًا على الدنمارك وسلوفينيا بنقطتين ومنتخب صربيا بنقطة وحيدة.