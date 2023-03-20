غموض حول مستقبل ميسي مع باريس سان جيرمان

ووفقا للصحيفة الإسبانية، يحاول باريس التعافي من خيبة الأمل الأوروبية، بعد إقصائه أمام بايرن ميونيخ من دور الـ16.

وفي موازاة ذلك، يحاول النادي الفرنسي تحسين تشكيلته للموسم المقبل، وأحد أهم الأمور في النادي هي معرفة ما سيحدث لميسي (35 عاما).

وأضافت "موندو ديبورتيفو" أن النقطة المهمة هي أن التجديد، الذي بدا على المسار الصحيح في ديسمبر - عندما وافق والد ليو وباريس سان جيرمان على مبدأ الاتفاق على إتمام التجديد بعد كأس العالم - قد تباطأ الآن.

ومن الواضح أن هذا الأمر يولد بعض التوتر داخل النادي الفرنسي.