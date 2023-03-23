ما سبب غضب أسرة بيدري من نادي برشلونة؟

وأصيب بيدري في "الفخذ الأيمن" خلال مباراة مانشستر يونايتد ضد برشلونة بالدوري الأوروبي.

وتعرض بيدري لانتكاسة، اليوم الأربعاء، ستمنعه من المشاركة لمدة تتراوح بين 3 و4 أسابيع جديدة، بعد أن كان يمني النفس بالعودة خلال الأسبوع الجاري.

وأشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن محيط أسرة بيدري ووكيل أعماله "غاضبون جدًا من إدارة برشلونة، بعد استعجالهم عودته للملاعب وعدم تعافيه من الإصابة".

وكشفت تلك التقارير أن تلك العجلة تسببت في انتكاسة للاعب، ستبعده عن إياب كأس ملك إسبانيا أمام ريال مدريد.

ويعتقد المحيطون باللاعب أن التعافي قد تباطأ لأنهم أرادوا إجبار بيدري على لعب الكلاسيكو الماضي، والآن يستبعدونه من كلاسيكو الكأس.

ومن ضمن أسباب غضب أسرة اللاعب، ووكيله أيضًا، التقارير التي خرجت وتفيد بأن إدارة برشلونة ترى أن إصابات بيدري كثيرة ويجب تعزيز المركز الذي يتواجد فيه الموسم المقبل.