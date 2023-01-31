تفاعل كبير مع "لقطة ذكاء حارس فينورد" (فيديو)

تصرف حارس فينورد جاستن بيجلو بذكاء لمنع تسجيل هدف في مباراة خلال مواجهة تفينتي أنشيده في الدوري الهولندي خلال المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 يوم الأحد.

وكان فينوورد متصدر المسابقة متقدما 1-صفر حتى وقت متأخر من الشوط الأول عندما خرج الحارس من مرماه ليتدخل ويمنع كرة بتحويلها إلى رمية تماس قبل أن يستحوذ عليها المهاجم فيرغيل ميسيدجان.

ولكن مع وجود بيلو على بُعد أمتار كثيرة من مرماه وخروجه من الملعب، شعر ميسيدجان بفرصة للإمساك بالكرة ولعب رمية التماس سريعا لهز الشباك.