تفاعل كبير مع "لقطة ذكاء حارس فينورد" (فيديو)
تصرف حارس فينورد جاستن بيجلو بذكاء لمنع تسجيل هدف في مباراة خلال مواجهة تفينتي أنشيده في الدوري الهولندي خلال المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 يوم الأحد.
وكان فينوورد متصدر المسابقة متقدما 1-صفر حتى وقت متأخر من الشوط الأول عندما خرج الحارس من مرماه ليتدخل ويمنع كرة بتحويلها إلى رمية تماس قبل أن يستحوذ عليها المهاجم فيرغيل ميسيدجان.
ولكن مع وجود بيلو على بُعد أمتار كثيرة من مرماه وخروجه من الملعب، شعر ميسيدجان بفرصة للإمساك بالكرة ولعب رمية التماس سريعا لهز الشباك.
ورغم ذلك، فإن تفكير بيجلو السريع انتهى على الفور، عندما لاحظ حارس فينورد أنه كان في مشكلة إذ أمسك كرة أخرى وألقى بها على أرض الملعب ليجبر الحكم على إيقاف اللعب.
جاء ذلك في الوقت الذي كان فيه ميسيدجان على وشك استئناف المباراة برمية تماس من تلقاء نفسه؛ ما ترك جناح تفينتي غاضبًا، إذ ألقى الكرة بغضب نحو الحارس الذي أشهر الحكم له بطاقة صفراء، لكنه كان أنقذ فريقه من هدف محقق.
وضحك تفينتي أخيرًا حيث تعادل قبل 20 دقيقة من النهاية لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1.
وبغض النظر عن هذه الأحداث، أبدت الجماهير على وسائل التواصل الاجتماعي إعجابها بذكاء بيجلو وسرعة بديهته.
وعلق أحدهم على تويتر ونقلت تعليقه صحيفة "ذا صن" البريطانية "مستوى الذكاء مرتفع" ، فرد ثان: "هذا تراث كرة قدم".
وقال ثالث: "هذا عمل ذكي للغاية".
ورغم التعادل وخسارة نقطتين، لا يزال فينورد في طريقه بثبات إلى لقبه الأول في الدوري الهولندي منذ 2016-2017 بفارق نقطتين عن ألكمار.