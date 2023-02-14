بيدري.
بيدري.
رياضة

صحف رياضية: عودة دوري أبطال أوروبا.. خطر على باريس سان جيرمان.. وبيدري "الساحر والقاتل"

نستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية..
نور الدين ميفراني
نور الدين ميفراني

ماركا: اليوم يعود دوري أبطال أوروبا

ركزت الصحيفة على عودة دوري الأبطال بمباريات ذهاب دور الـ16 باريس سان جيرمان – بايرن ميونخ وميلان – توتنهام  وكتبت :" اليوم يعود دوري أبطال أوروبا ".

غلاف صحيفة ماركا اليوم الثلاثاء.
غلاف صحيفة ماركا اليوم الثلاثاء.

سبورت: خطر على باريس سان جيرمان

ركزت الصحيفة على بيدري نجم وسط برشلونة وكتبت :" ساحر وقاتل " وأيضًا على حوارها مع بالدي ظهير أيسر برشلونة وكتبت :" بالدي : أنا فقط أركز على الفوز بكل شيء ".

الصحيفة اهتمت بمباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا وكتبت :" خطر على باريس سان جيرمان بعد بدايته الكارثية في 2023 ".

الصحيفة اهتمت بفوز ريال سوسيداد على إسبانيول 3-2 في الدوري الإسباني 

غلاف صحيفة سبورت اليوم الثلاثاء.
غلاف صحيفة سبورت اليوم الثلاثاء.

آس: أبطال في طريق كبير

ركزت الصحيفة على مباريات الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان – بايرن ميونخ وميلان – توتنهام وكتبت :" أبطال في طريق كبير ".

الصحيفة اهتمت بعودة إيدير ميليتاو للعب برفقة ريال مدريد وكتبت :" عودة  ميليتاو ".

غلاف صحيفة آس اليوم الثلاثاء.
غلاف صحيفة آس اليوم الثلاثاء.

موندو ديبورتيفو: الصخرة

ركزت الصحيفة على تألق ثنائي قلب دفاع برشلونة وكتبت عن الأوروغوياني رونالد راوخو: "الصخرة " و عن الدنماركي كريستينسن: "العبقري".

الصحيفة اهتمت بمباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا وكتبت :" ميسي ومبابي على خطوة من المشاركة في المباراة ".

غلاف صحيفة موندو ديبورتيفو اليوم الثلاثاء.
غلاف صحيفة موندو ديبورتيفو اليوم الثلاثاء.

ذا صن: بيكفورد ارتكب خطأ كوميديًّا  

ركزت الصحيفة على فوز ليفربول 2-0 على إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز وكتبت: "جوردان بيكفورد ارتكب خطأ كوميديًّا  ليهدي ليفربول فوزه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال سنة 2023 ".

الصحيفة اهتمت بتطورات عودة أنطونيو كونتي لتدريبات توتنهام وتغيير حكم تقنية الفيديو للقاء القمة بين مانشستر سيتي وآرسنال وكتبت: "تغيير حكم تقنية الفيديو".

غلاف صحيفة ذا صن اليوم الثلاثاء.
غلاف صحيفة ذا صن اليوم الثلاثاء.

ليكيب: بالأهداف

ركزت الصحيفة على مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا وكتبت: "بالأهداف".

غلاف صحيفة ليكيب اليوم الثلاثاء.
غلاف صحيفة ليكيب اليوم الثلاثاء.
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