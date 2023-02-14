صحف رياضية: عودة دوري أبطال أوروبا.. خطر على باريس سان جيرمان.. وبيدري "الساحر والقاتل"

ركزت الصحيفة على عودة دوري الأبطال بمباريات ذهاب دور الـ16 باريس سان جيرمان – بايرن ميونخ وميلان – توتنهام وكتبت :" اليوم يعود دوري أبطال أوروبا "..ركزت الصحيفة على بيدري نجم وسط برشلونة وكتبت :" ساحر وقاتل " وأيضًا على حوارها مع بالدي ظهير أيسر برشلونة وكتبت :" بالدي : أنا فقط أركز على الفوز بكل شيء ".الصحيفة اهتمت بمباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا وكتبت :" خطر على باريس سان جيرمان بعد بدايته الكارثية في 2023 ". الصحيفة اهتمت بفوز ريال سوسيداد على إسبانيول 3-2 في الدوري الإسباني . ركزت الصحيفة على مباريات الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان – بايرن ميونخ وميلان – توتنهام وكتبت :" أبطال في طريق كبير ".الصحيفة اهتمت بعودة إيدير ميليتاو للعب برفقة ريال مدريد وكتبت :" عودة ميليتاو ".. ركزت الصحيفة على تألق ثنائي قلب دفاع برشلونة وكتبت عن الأوروغوياني رونالد راوخو: "الصخرة " و عن الدنماركي كريستينسن: "العبقري".الصحيفة اهتمت بمباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا وكتبت :" ميسي ومبابي على خطوة من المشاركة في المباراة "..ركزت الصحيفة على فوز ليفربول 2-0 على إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز وكتبت: "جوردان بيكفورد ارتكب خطأ كوميديًّا ليهدي ليفربول فوزه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال سنة 2023 ".الصحيفة اهتمت بتطورات عودة أنطونيو كونتي لتدريبات توتنهام وتغيير حكم تقنية الفيديو للقاء القمة بين مانشستر سيتي وآرسنال وكتبت: "تغيير حكم تقنية الفيديو"..ركزت الصحيفة على مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا وكتبت: "بالأهداف".