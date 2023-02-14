صحف رياضية: عودة دوري أبطال أوروبا.. خطر على باريس سان جيرمان.. وبيدري "الساحر والقاتل"

ركزت الصحيفة على فوز ليفربول 2-0 على إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز وكتبت: "جوردان بيكفورد ارتكب خطأ كوميديًّا ليهدي ليفربول فوزه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال سنة 2023 ".

الصحيفة اهتمت بتطورات عودة أنطونيو كونتي لتدريبات توتنهام وتغيير حكم تقنية الفيديو للقاء القمة بين مانشستر سيتي وآرسنال وكتبت: "تغيير حكم تقنية الفيديو".