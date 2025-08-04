طلب واضح.. نجم الزمالك "يرعب" عدي الدباغ

أظهر الفلسطيني عدي الدباغ، لاعب فريق شارلروا البلجيكي، والمزمع انتقاله لفريق الزمالك خلال الميركاتو الصيفي الحالي، قلقًا بشأن وضعه في التشكيلة الخاصة بالفريق الأبيض خلال الموسم المقبل، خاصة في ظل تألق أحد اللاعبين المتواجدين حاليًّا بالفريق.

وذكرت التقارير، أن الدباغ وصل إلى القاهرة خلال الساعات الماضية، استعدادًا لإتمام انتقاله إلى صفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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ومن المنتظر أن يخضع اللاعب للفحوصات الطبية الروتينية قبل توقيع العقود الرسمية مع القلعة البيضاء، ليصبح صفقة هجومية جديدة للفريق استعدادًا للموسم المقبل.

وأنهى نادي الزمالك التعاقد مع 7 لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في إطار خطة الإدارة لتجديد دماء الفريق والمنافسة بقوة على كافة البطولات المحلية والقارية في الموسم الجديد، وقد يرتفع العدد إلى 8 في حال انضمام المهاجم الدولي الفلسطيني عدي الدباغ قادماً من الدوري البلجيكي.

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ويلعب الدباغ في مركز المهاجم الصريح وهو مركزه الأساسي، ويلعب كمهاجم متأخر في تشكيل منتخب فلسطين إلى جانب وسام أبو علي، وأيضاً يمكنه اللعب على الجناح الأيمن نظراً لقوة قدمه اليسرى إلى جانب تمكنه من اللعب بالقدم اليمنى أيضاً.

ووفقًا لِما ذكره تقرير لقناة "أون تايم سبورتس"، فإن "الدباغ أبدى قلقه في ظل التألق الحالي لناصر منسي، والذي يعتبر المهاجم رقم واحد في الزمالك حاليًّا، وتساءل اللاعب: هل النادي تعاقد معه للعب في مركز الجناح أو الهجوم، فهو لا يرى نفسه لاعبًا في مركز الجناح".

وأشار التقرير إلى أن "الدباغ تحدث مع أحد المقربين منه وقال له أنا مركزي في الزمالك سيكون مهاجمًا وليس جناحًا كما يعتقد البعض، ويخشى اللاعب ألا يقدم الأدوار المطلوبة حال تغيير مركزه تحت قيادة البلجيكي يانيك فيريرا، فهو لعب عدد مباريات قليلة جدًّا كجناح في مشواره الاحترافي بأوروبا".

واتجه الزمالك إلى الاتفاق مع عدي الدباغ للتمكن من قيده كلاعب محلي، في ظل أزمة اكتمال قائمة اللاعبين الأجانب في الفريق.