تلقى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بالنادي الأهلي المصري، عرضًا مغريًا للغاية للرحيل عن الفريق، وتدريب إحدى المنتخبات العربية.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إن كولر تلقى عرضًا من منتخب عربي كبير، رافضًا الإفصاح عن اسمه.

وأضاف: "العرض الذي تلقاه كولر من أحد أكبر المنتخبات العربية براتب 4 أضعاف ما يتقاضاه في الأهلي".

وأشار المصدر إلى أن كولر غاضب من بعض الأمور في الأهلي خلال الفترة الأخيرة، وعلى رأسها ملف الصفقات.

وتابع أن كولر يرغب في استكمال مشواره التدريبي مع الأهلي، ولكن حتى الآن لم تُنَفَّذ طلباته الفنية.

واختتم: "في حالة عدم تنفيذ طلبات كولر في الموسم الجديد سيفكر المدرب السويسري بشكل جاد في الرحيل عن الفريق في نهاية الموسم الجاري".

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يذكر أن كولر قد دخل في عدة أزمات، مؤخرًا، مع عدة لاعبين كان أبرزهم محمود عبد المنعم "كهربا"، الذي باتت أيامه معدودة في الفريق، وأيضًا وجّه المدرب، الفترة الماضية، انتقادات قاسية للمنظومة الكروية المصرية؛ بسبب تلاحم المواسم ورفضه خوض منافسات كأس مصر.

كولر انتقد قرار اتحاد الكرة المصري بعد تحديد مواعيد دور الـ 16 من منافسات كأس مصر للموسم الحالي، عقب انتهاء مباريات الدوري مباشرة، مطالبًا بحصول اللاعبين والجهاز الفني على راحة عقب موسم طويل وشاق.

كما طلب كولر تدعيم صفوف الأهلي بعدة صفقات في مراكز الظهير الأيسر والمهاجم والوسط المهاجم والجناح بحسب تقارير صحفية محلية، ولم تستجب الإدارة الحمراء لطلباته.