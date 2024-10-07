أول تعليق من أمير توفيق بعد قرار الأهلي المصري في أزمة "قندوسي"

علق أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي المصري، على قرار ناديه بعرض اللاعب الجزائري أحمد قندوسي للبيع، إثر التحقيقات التي أجريت مع اللاعب مؤخرا، وكان "توفيق" طرفا فيها.

وكان قندوسي، لاعب الأهلي المعار إلى فريق سيراميكا كليوباترا، أثار جدلا كبيرا بعدما أكد في تصريحات تلفزيونية أخيرة أن هناك مسؤولاً بالقلعة الحمراء فرض وكيلا بعينه في صفقة مواطنه زين الدين بلعيد ما أدى لفشل المفاوضات، وتم ذكر اسم أمير توفيق باعتباره مسؤولا عن التعاقدات بالنادي الأحمر، ما جعل الإدارة تحقق معه أيضا.

وأحال الأهلي اللاعب للتحقيق بسبب تصريحاته قبل أن يعلن النادي بشكل رسمي عرض قندوسي للبيع بعد نهاية إعارته إلى سيراميكا كليوباترا، بجانب إعادة تشكيل وهيكلة إدارة التعاقدات.

ونشر أمير توفيق عبر حسابه بموقع "إنستغرام" صورة للبيان الرسمي الصادر عن الأهلي، قائلا: "ربنا كبير الحمد لله".

ولم يعلن النادي الأهلي بشكل رسمي حتى الآن مصير أمير توفيق سواء بالاستمرار في شركة كرة القدم أو في منصبه كمدير للتعاقدات.

ولكن وفقا للتقارير الأخيرة، فإن توفيق سيرحل عن منصبه الحالي ويتفرغ لمنصب القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة كرة القدم.

إلى ذلك، يواصل فريق الأهلي تدريباته الجماعية استعدادا لمنافسات السوبر المصري والذي يستهله بمواجهة سيراميكا يوم 20 أكتوبر الجاري بالإمارات، بعدما عاد للتدريبات الجماعية، يوم السبت الماضي، عقب انتهاء فترة الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون عقب خسارة لقب السوبر الإفريقي.

وتشارك أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا في السوبر المصري بعد تحقيقها ألقاب الدوري والكأس والرابطة على الترتيب، أما الزمالك، فقد حصل على البطاقة الذهبية.

وتصل فرق الأهلي وسيراميكا وبيراميدز والزمالك إلى الإمارات يوم 17 أكتوبر، حيث تقام يوم 18 أكتوبر التدريبات الفرعية، فيما تقام التدريبات الرسمية يوم 19 أكتوبر استعداداً لمباراتي نصف النهائي.