استقالة عضوين من مجلس إدارة النصر السعودي

أعلن تركي المشيقح ومحمد الشتوي عضوا مجلس إدارة نادي النصر السعودي تقديم استقالتيهما من عضوية مجلس الإدارة.

ويضم مجلس إدارة نادي النصر السعودي مسلي آل معمر رئيسًا وعضوية كل من عبدالله العمراني ، وفيصل أبو ساق ، ومعتز المزروع ، ومحمد الشتوي، وعبدالعزيز العمران، ومنصور بن زومه، وتركي المشيقح.

وتقدم العضوان باستقالتهما بعد ساعات من تعادل النصر مع ضيفه الخليج في دوري روشن السعودي؛ ما قلص فرص الفريق في التتويج باللقب بعدما خسر كأسي السوبر وخادم الحرمين الشريفين.

وغرَّد تركي المشيقح عبر تويتر :" اتقدم باستقالتي من مجلس إداره نادي النصر، وأعتذر عن ما بدر مني من تقصير".