استقالة عضوين من مجلس إدارة النصر السعودي
أعلن تركي المشيقح ومحمد الشتوي عضوا مجلس إدارة نادي النصر السعودي تقديم استقالتيهما من عضوية مجلس الإدارة.
ويضم مجلس إدارة نادي النصر السعودي مسلي آل معمر رئيسًا وعضوية كل من عبدالله العمراني ، وفيصل أبو ساق ، ومعتز المزروع ، ومحمد الشتوي، وعبدالعزيز العمران، ومنصور بن زومه، وتركي المشيقح.
وتقدم العضوان باستقالتهما بعد ساعات من تعادل النصر مع ضيفه الخليج في دوري روشن السعودي؛ ما قلص فرص الفريق في التتويج باللقب بعدما خسر كأسي السوبر وخادم الحرمين الشريفين.
وغرَّد تركي المشيقح عبر تويتر :" اتقدم باستقالتي من مجلس إداره نادي النصر، وأعتذر عن ما بدر مني من تقصير".
الدوري بات صعبًا
وسجل الاتحاد ثلاثة أهداف في الشوط الأول ليفوز 4-صفر على أبها ويعزز صدارته لدوري المحترفين السعودي لكرة القدم أمس الاثنين.
ورفع الاتحاد، الذي تعافى من خسارة مفاجئة أمام التعاون في الجولة الماضية، رصيده إلى 62 نقطة ليتصدر الدوري بفارق خمس نقاط عن النصر الذي تعادل 1-1 مع الخليج قبل أربع جولات من نهاية الدوري.
ورغم إقالة المدرب الفرنسي رودي غارسيا لم تتحسن نتائج النصر؛ ما جعل مجلس الإدارة برئاسة مسلي آل معمر في مرمى انتقادات جماهير النادي.
ولم يحقق النصر أيَّ لقبٍ هذا الموسم بعدما خسر في قبل نهائي السوبر السعودي أمام الاتحاد، ثم قبل نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الوحدة.